实验室操作规程视频生成器，提高培训效率
将复杂的实验室脚本转化为引人入胜的视频，利用AI驱动的文本转视频功能，减少制作时间和成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教育视频，解释一个复杂的科学概念，目标受众为本科科学学生。视频应使用生动的动画图形和3D模型来展示复杂的过程，由一个充满活力和信息丰富的AI化身呈现。结合HeyGen的AI化身，并利用其媒体库/素材支持，提供引人入胜的视觉效果，以增强对科学概念的理解。
制作一个简洁的45秒故障排除指南，针对常见实验室错误，旨在为需要快速复习实验视频的经验丰富的实验室人员提供帮助。该视频需要动态的视觉风格，快速剪辑、屏幕文字高亮和简洁的解决问题的旁白。通过使用HeyGen的字幕最大化清晰度，并通过纵横比调整和导出确保在各设备上的最佳观看效果，以实现高效内容创作。
制作一个详细的2分钟演示视频，展示一件新的实验室设备及其专门技术，面向对尖端技术感兴趣的研究人员和实验室经理。视觉美学应时尚高科技，特写镜头和解释性文字覆盖，配以复杂的旁白。利用HeyGen的模板和场景进行精美的展示，并使用文本转视频功能创建全面的旁白，作为高级实验室操作规程视频生成器。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用文本转视频技术？
HeyGen利用先进的文本转视频功能，将您的书面内容转化为精美的视频。只需输入您的视频脚本，HeyGen的AI视频生成器将创建逼真的旁白并合成相应的视觉效果，简化您的内容创作过程。
HeyGen视频中有哪些品牌控制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志、颜色和其他品牌元素无缝集成到视频中。您可以自定义模板和场景，以确保每个视频完美契合您既定的品牌形象。
HeyGen是否支持字幕和多语言视频创作？
是的，HeyGen支持自动字幕生成，以提高观众的可访问性。此外，通过多语言支持，HeyGen使您能够通过创建多种语言的视频来接触全球观众，确保更广泛的理解和参与。
HeyGen的AI化身如何提升视频制作？
HeyGen的逼真AI化身作为引人入胜的主持人，无需摄像机或演员即可让您的内容栩栩如生。这些AI化身非常适合高效内容创作，包括实验室培训视频等教育内容，使复杂的科学概念变得易于理解。