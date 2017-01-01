AI视频生成器：轻松创建惊艳视频
轻松将您的脚本转化为动态、高质量的视频，适合社交媒体，利用强大的文本转视频生成技术。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个30秒的社交媒体视频，面向小企业主介绍一项新服务。视觉和音频风格应友好且易于接近，由一个引人入胜的AI化身直接向观众传达关键优势。这将突出HeyGen强大的AI化身功能，用于个性化视频内容。
创建一个60秒的信息视频，专为新员工设计，简化复杂的人力资源政策。保持专业和简洁的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和令人安心的旁白。利用HeyGen的字幕功能，确保所有观众都能轻松理解和获取信息。
为创意项目制作一个引人入胜的50秒视频，讲述一个关于克服挑战的短小情感故事。视觉风格应具备电影感和氛围感，使用图像唤起情感，并配以真挚的旁白。此视频将展示HeyGen强大的旁白生成功能，用于引人入胜的故事讲述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为营销活动创建动态视频？
HeyGen通过AI视频生成技术，将脚本转化为引人入胜的视觉故事，轻松帮助您为营销活动创建动态视频。利用我们的工具制作高质量的视频内容，吸引观众的注意力。
HeyGen为个性化视频内容提供了哪些创意选项？
HeyGen通过使用逼真的AI化身（也称为数字人）为个性化视频内容提供广泛的创意项目。您可以自定义他们的外观、声音和说话风格，以完美匹配您品牌的叙述。
HeyGen能否将文本描述或静态图像转化为引人入胜的视频内容？
是的，HeyGen擅长将您的文本描述转化为引人入胜的文本转视频动画，并将静态图像转化为动态视频内容。这一功能使您能够轻松地从现有资产创建视频。
HeyGen如何确保生成的AI视频的视觉质量和风格控制？
HeyGen通过提供4K分辨率和60fps流畅运动选项，确保卓越的视觉质量，交付专业级AI视频。我们强大的风格控制功能使您能够保持一致的品牌形象，并为每个创意项目实现所需的美学效果。