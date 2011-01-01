KYC培训视频：掌握合规，提高效率

简化您的合规团队的AML和客户尽职调查培训。使用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将脚本转化为专业的在线视频课程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的动画解说视频，针对现有的合规团队，提供关于关键反洗钱培训更新的复习。视觉风格应具有吸引力，配以动态图形，并辅以精确的字幕/说明文字，以强化反洗钱的关键概念，确保所有观众都能轻松理解。
示例提示词2
制作一段有影响力的30秒宣传视频，吸引潜在学习者参加在线身份验证最佳实践课程。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成动态场景，展示课程的优势，呈现出现代视觉美感，并配以充满活力、具有说服力的旁白。
示例提示词3
设计一段90秒的信息视频，面向希望获得KYC证书的专业人士，解释遵循当前监管标准的重要性。利用HeyGen的模板和场景，打造出精致的外观，配以易于理解的数据可视化，确保清晰、专业的音频解说引导观众理解复杂信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

KYC培训视频的工作原理

通过AI虚拟形象和智能编辑工具，简化关键KYC和AML培训视频的创建，确保为您的团队提供清晰和一致的合规教育。

1
Step 1
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择一位作为您的KYC培训视频的专业主持人，确保屏幕上有吸引力和一致的呈现。
2
Step 2
创建引人入胜的内容
开发您的AML培训脚本，并利用我们的从脚本到视频功能，立即生成带有自然旁白的视频内容。
3
Step 3
品牌化和视觉增强
通过应用公司品牌控制的标志和颜色，个性化您的KYC合规视频，打造专业和一致的外观。
4
Step 4
导出和分发
完成您的客户尽职调查培训，然后以各种纵横比导出视频，准备在所有学习平台上无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作合规视频教程

快速创建简洁的视频教程和反洗钱片段，用于持续教育，简化复杂主题以持续预防金融犯罪。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我们的AML培训和KYC合规工作？

HeyGen通过AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，帮助合规团队创建引人入胜的AML培训和KYC合规视频。这简化了重要反洗钱内容的制作，确保所有教育材料的一致性信息传达。

HeyGen提供哪些功能来创建有效的客户尽职调查视频教程？

HeyGen通过从脚本到视频的生成和专业旁白，简化了详细客户尽职调查视频教程的创建。您可以轻松将身份验证流程整合到自定进度的在线学习模块中，增强用户的理解和记忆。

HeyGen能否支持KYC认证在线课程的开发？

当然可以，HeyGen非常适合开发通向KYC证书的综合在线课程。利用可定制的模板和品牌控制，确保您的培训符合金融犯罪预防的特定监管标准，使您的内容专业且有影响力。

HeyGen如何帮助解释复杂的基于风险的评估程序？

HeyGen让您可以轻松地将复杂主题如基于风险的评估、增强尽职调查和交易监控分解为清晰的视频教程。使用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，有效传达复杂信息，使其对您的观众易于理解。