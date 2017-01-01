使用我们的知识转移视频制作工具创建引人入胜的视频

通过AI化身简化入职流程，快速高效地创建专业、引人入胜的培训视频。

创建一个1分钟的解释视频，面向人力资源经理和培训与发展负责人，展示如何使用AI驱动的知识转移视频快速入职新员工。视觉风格应专业且友好，采用一个友好的AI化身来解释公司关键政策和工具，同时由HeyGen生成的清晰、引人入胜的旁白引导观众完成整个过程。此视频将有效利用HeyGen的AI化身和旁白生成功能来简化入职流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的教学视频，面向IT支持和技术培训师，详细介绍新的软件更新或系统程序，作为AI培训视频。视觉风格应精确且逐步，利用HeyGen的从脚本到视频的文本生成功能来生成动态演示，并配以准确的字幕/说明以确保清晰。音频应为直接、权威的AI旁白，使复杂信息易于消化，适用于视频知识库。
示例提示词2
开发一个45秒的内部沟通简报，面向全球团队负责人和内部沟通经理，旨在通过分享公司更新来提升内部沟通，并提供多语言支持。此视频应具有动态和品牌化的视觉风格，使用HeyGen库中的各种模板和场景，并配以多语言的旁白生成，以高效地覆盖远程团队。目标是提供快速、引人入胜的更新，全球范围内可访问。
示例提示词3
构建一个2分钟的“如何”视频，面向客户支持经理和产品经理，展示产品的高级功能，以促进其客户支持应用集成中的知识管理。视频的视觉风格应清晰、简洁，并以问题解决为导向，整合HeyGen媒体库/库存支持中的相关视觉效果以增强理解。确保最终输出经过不同平台的纵横比调整和导出，以无缝适应任何视频知识库。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

知识转移视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜且信息丰富的AI驱动知识转移视频，以简化入职流程、提升内部沟通，并促进组织内的知识管理。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的知识输入到从脚本到视频的文本编辑器中。我们的平台将您的文本转化为动态视频，确保您的信息清晰全面，以实现有效的知识共享。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌并传递您的内容。这些AI代言人增强了参与度，使您的AI培训视频更专业、更具亲和力。
3
Step 3
添加视觉效果和旁白
通过整合演示的屏幕录制、我们库中的相关媒体，并利用高质量的旁白生成来完善叙述，增强您的知识转移视频。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过添加专业的字幕/说明来提高可访问性，完成您的创作。然后，轻松以各种纵横比调整和导出您的精美视频，准备与您的团队或知识库分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂信息

轻松将复杂概念转化为清晰、易于理解的AI视频，增强所有学习者的理解和可访问性。

常见问题

HeyGen如何利用AI创建专业的知识转移视频？

HeyGen利用先进的AI化身和强大的免费文本到视频生成器，轻松制作高质量的AI驱动知识转移视频。用户只需输入他们的脚本，HeyGen的AI代言人将以工作室质量的旁白提供引人入胜的内容，非常适合高效的知识共享。

HeyGen提供哪些高级功能来增强视频的可访问性和覆盖范围？

HeyGen提供强大的功能，如AI字幕生成器和多语言支持，确保您的教学视频对全球观众可访问。为了更广泛的分发，视频可以通过可分享的视频链接轻松分享或直接嵌入到您现有的平台中。

HeyGen能否将现有的教学材料转化为动态的AI生成视频？

当然可以，HeyGen可以轻松将现有内容如PowerPoint转化为视频或PDF转化为视频，并结合屏幕录制功能。这使您能够快速从当前文档中创建专业视频，增强您的视频知识库。

HeyGen如何确保所有AI生成视频的品牌一致性和定制化？

HeyGen提供全面的品牌元素，允许您通过标志、品牌颜色和独特的可定制视频场景来定制您的视频。这确保了每个AI生成的视频都保持您的企业形象，使您的内部沟通和培训视频独具特色。