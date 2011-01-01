知识库视频工具提升您的支持
使用HeyGen强大的AI虚拟形象即时创建专业的教学视频和操作指南。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
探索如何通过90秒的内部指南高效更新现有的视频知识库文章。目标是内容创作者和支持团队，展示通过动态屏幕录制保持信息一致性和准确性的最佳实践。利用HeyGen的从脚本到视频功能生成精准的旁白，并使用字幕/说明文字突出关键更新步骤，确保在所有平台上的清晰度。
开发一个精致的2分钟产品视频，展示关键功能的复杂工作流程，面向潜在客户或高级用户。使用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持，创造令人惊叹的视觉效果和专业过渡。一个引人入胜的AI虚拟形象将展示其优势，而清晰的字幕/说明文字确保可访问性并强化关键要点，简明扼要地解释复杂流程。
想象一个针对客户支持经理的简洁45秒视频，展示如何通过视频有效扩展支持运营。这个快节奏、现代的视觉体验应包含清晰的旁白和屏幕文字，强调快速解决问题和主动的客户体验。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频在各种平台上完美优化，并通过简单链接轻松分享，提升您的自助服务能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化教学视频和操作指南的创建？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和AI生成旁白简化了教学视频和操作指南的创建。用户可以轻松将文本转化为引人入胜的视觉内容，提供清晰的逐步描述，无需复杂的视频编辑技能。
HeyGen是否支持屏幕录制以创建视频知识库内容？
是的，HeyGen支持屏幕录制，使您可以轻松捕捉产品演示或软件工作流程用于您的视频知识库。您可以在HeyGen中轻松编辑这些录制内容，并通过可分享的链接或直接嵌入视频到您的平台中进行分享。
HeyGen提供哪些功能以确保技术文档的可访问性和专业品牌化？
HeyGen提供自动字幕等功能，以增强技术文档的可访问性。您还可以利用品牌视频模板，并应用您的品牌标志和颜色，创建保持一致视觉识别的专业视频和指南。
HeyGen能否通过视频文档协助扩展客户支持运营？
当然可以，HeyGen是一个AI视频平台，旨在通过快速创建一致、准确的视频文档来扩展客户支持运营。这显著节省了时间，确保您的支持团队和客户能够高效获取最新信息。