知识组装视频制作器，清晰解释
将复杂信息简化为清晰、可操作的视频。利用从脚本到视频的功能，快速构建引人入胜的教育内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
设计一个动态的30秒营销视频，针对社交媒体上的潜在客户，展示新产品的关键优势。采用快速的视觉节奏，配以现代过渡效果和欢快的免版税音乐，确保叙述简洁有力。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将您的营销信息转化为引人注目的视觉效果和口语对话。
制作一个45秒的教学视频，面向需要快速、逐步指南的软件功能用户。视觉呈现应高度实用，结合屏幕录制和清晰的图形覆盖，配以精确的信息性旁白。利用HeyGen的“字幕/说明”功能，增强可访问性并强化关键要点，以获得最佳学习体验。
为内部团队制作一个简短的15秒宣传片，庆祝项目里程碑或分享积极更新。选择友好和鼓励的视觉基调，展示一个亲切的“AI化身”在可定制背景下传递信息，配以轻松积极的背景音乐。此视频应展示使用HeyGen的AI视频制作器快速创建视频的简便性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进吸引人的解释视频的制作？
HeyGen是一个强大的AI视频制作器和创意引擎，使用户能够快速制作专业的解释视频。利用可用的模板和直观的拖放编辑器，将复杂信息简化为视觉上引人入胜的叙述。
HeyGen能否通过生成式AI简化视频制作过程？
当然可以。HeyGen是一个先进的生成式AI平台，旨在简化从脚本到屏幕的视频制作过程。通过文本到视频和AI生成旁白等功能，您可以高效地制作高质量内容。
HeyGen在营销视频制作中提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您完全自定义视频，包括添加徽标和设置品牌颜色。这确保了您的营销视频在所有平台上保持一致的专业外观，并强化您的品牌形象。
HeyGen如何支持多样化的教育内容开发，如教学视频和操作指南？
HeyGen是制作引人入胜的教学视频和操作指南的理想知识组装视频制作器。利用模板、库存媒体和集成的字幕/说明，创建清晰、有影响力的教育视频，有效地向观众传达信息。