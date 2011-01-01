儿童 视频制作器：轻松释放创造力
通过一个为孩子们设计的拖放式视频编辑器赋能年轻创作者，该编辑器具有可定制的开场动画和庞大的免版税素材库。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这个60秒的视频中，8-14岁的孩子们可以通过HeyGen的儿童视频制作器深入了解视频制作的世界。故事讲述了一群朋友发现了一个充满免版税音乐和音效的神奇图书馆。通过可定制的开场动画和AI化身，他们将自己的故事变为现实。视觉风格活泼多彩，搭配充满活力的音频背景，保持高能量状态。这个提示非常适合渴望尝试讲故事的初学电影制作人。
创建一个30秒的动画短片，让5-10岁的孩子们利用HeyGen的儿童视频创作功能表达他们的创造力。故事围绕着卡通角色的一天展开，通过动画文本和配音生成技术赋予生命。视觉风格是卡通化且明亮的，搭配一种欢快的旋律，补充了这个俏皮主题。这个提示鼓励年轻的头脑探索动画和配音的可能性，以一种有趣且吸引人的方式。
在这段45秒的视频中，7至13岁的儿童被邀请使用HeyGen的儿童视频制作工具，探索大自然的奇妙。叙事引导他们穿越数字森林，孩子们可以使用文本到视频的方式从剧本中讲述他们的发现。视觉风格既逼真又迷人，搭配上舒缓的音轨，增强了故事讲述的效果。这个提示非常适合对自然纪录片和教育内容创作感兴趣的孩子们。
创意引擎
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过其直观工具赋予儿童视频制作创造力，使得使用拖放、动画文本和可定制片头等功能创建儿童视频变得简单。
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly create captivating kids videos for social media using HeyGen's video templates and royalty-free library.
激励和提升观众的励志视频.
Craft inspiring children's stories with animated texts and customizable intros to engage young audiences.
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的儿童视频？
HeyGen提供了一个用户友好的儿童视频制作工具，具有拖放功能，让您可以轻松创建引人入胜的视频。凭借动画文本和可定制的开场白等功能，您可以毫不费力地将创意想法变为现实。
是什么让HeyGen成为适合儿童使用的视频编辑器？
HeyGen 的设计理念是简单易用，非常适合儿童使用的视频编辑器。它直观的界面和视频模板让年轻的创作者们能够在没有技术专长的情况下制作出专业水准的视频。
我可以使用HeyGen的免版税图库来制作儿童视频吗？
是的，HeyGen提供了一个庞大的免版税图书馆，确保您在提升孩子们的视频制作时有大量的媒体资源可用。这一功能允许您在不担心许可问题的情况下自由创作。
HeyGen是否提供工具来为儿童视频添加动画文字？
当然，HeyGen 包含了添加动画文本的工具，这可以使您孩子的视频更加生动有趣。这个功能非常适合突出重要信息或为您的内容增添趣味元素。