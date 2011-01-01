创建 使用卡拉OK视频制作器的惊艳视频
使用HeyGen的文本到视频功能轻松同步音乐和文字，制作高质量的全高清卡拉OK视频。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将单一提示转化为完整视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将单一提示转化为完整视频。
深入了解卡拉OK视频制作的技术世界，为技术娴熟的个人设计了一个60秒的教程。这个视频将指导您使用HeyGen的卡拉OK视频软件，同步音乐和文字的过程。通过专注于精确性和质量，您将学习如何利用MIDI卡拉OK文件，并生成旁白以增强您的视频。分步指导确保了无缝的体验，最终制作出专业级别的卡拉OK视频。
在这个为创意思维量身定制的30秒短片中，体验制作个性化卡拉OK视频的乐趣。使用HeyGen直观的卡拉OK视频创作工具，你将发现如何添加自己的人声并自定义标题和字幕屏幕。媒体库提供了大量的背景图片供你选择，让你能够制作出真正反映你风格的视频。文本到视频的脚本功能使得将你的愿景变为现实变得简单。
对于那些注重细节的人来说，这段90秒的视频是深入了解卡拉OK视频编辑艺术的绝佳途径。它主要面向视频编辑者和爱好者，展示了HeyGen强大的卡拉OK视频工具，重点介绍了宽高比调整和视频导出功能。你将学习如何创建同步歌词，并通过字幕和标题实现精致的外观效果。视频强调了高质量全高清输出的重要性，确保你的创作脱颖而出。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将单一提示转化为完整视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过提供能够无缝同步音乐和文字的工具，彻底改变了卡拉OK视频制作体验，使人们能够创作出带有同步歌词和创意元素如背景图片及标题画面的高质量全高清卡拉OK视频。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating karaoke videos for social media, enhancing audience engagement with synchronized lyrics and creative visuals.
激励并提升观众的情绪，用励志视频.
Use karaoke video software to craft motivational content that combines music and text, inspiring viewers with every note.
常见问题
HeyGen如何帮助我制作卡拉OK视频？
HeyGen 提供了一个强大的卡拉OK视频制作工具，让您能够创建带有同步歌词和高质量全高清输出的引人入胜的卡拉OK视频。利用我们的模板和场景，轻松同步音乐和文字，确保无缝的卡拉OK体验。
HeyGen卡拉OK视频软件提供了哪些功能？
HeyGen的卡拉OK视频软件包含了先进功能，如人工智能虚拟形象、语音合成以及字幕/标题支持。这些工具帮助您制作出带有同步歌词和可定制品牌元素的专业卡拉OK视频。
我可以使用HeyGen给我的卡拉OK视频添加背景图片吗？
是的，HeyGen允许您通过添加背景图片来增强您的卡拉OK视频。我们的媒体库提供了各种库存图片，或者您可以上传自己的图片来创建个性化的卡拉OK体验。
HeyGen是否提供了一个制作卡拉OK视频的分步指南？
当然，HeyGen 提供了一个用户友好的界面，配有逐步指导，帮助您轻松创建卡拉OK视频。从音乐和文字的同步到以各种宽高比导出，HeyGen 确保了一个流畅的创作过程。