新闻视频制作器：即时创建AI新闻视频
使用AI新闻视频工具快速制作专业质量的新闻视频，提供现成的模板和场景。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个1分钟的动态视频，面向工程团队和产品开发人员，展示HeyGen如何提升他们的技术更新摘要。强调使用模板和场景进行AI视频编辑的简便性，以及通过调整纵横比和导出功能适应各种平台的能力，配以简洁、信息丰富的AI配音和充满活力的背景音乐，适用于社交媒体视频。
为新软件用户或内部培训部门制作一个2分钟的教学视频，指导他们完成特定的技术流程。该视频应利用HeyGen的媒体库/素材支持进行清晰的视觉演示，并通过自动生成的字幕/说明确保可访问性，配以冷静、解释性的AI配音和逐步的屏幕文字，作为有效工作流程的一部分。
设计一个简洁的45秒公告视频，面向合规官员和质量保证专家，介绍技术判断报告的新标准。视频应具有权威、正式的视觉风格，使用HeyGen生成的稳重AI配音，利用AI虚拟形象传达可信度，确保关键沟通的专业质量内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的技术工作流程如何简化从现有内容创建AI新闻视频？
HeyGen的高级平台通过允许您直接从链接和文件生成新闻视频，简化了您的工作流程，利用AI视频生成器无缝地将文本转化为视频。该系统用于高效呈现事实，利用AI视频编辑功能实现精致的效果。
HeyGen为创建专业质量的AI新闻视频提供了哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，包括逼真的AI虚拟形象、多样的声音和模板选择，以及全面的品牌控制，确保您的新闻视频提供专业质量的内容。您还可以利用其功能进行高效的多语言新闻制作。
HeyGen能否支持在各种数字平台上导出和发布新闻视频？
是的，HeyGen优化了导出和发布新闻内容的过程，支持适合社交媒体视频等平台的各种纵横比选项。该平台还自动生成字幕和说明，以增强观众的可访问性和参与度。
使用HeyGen的直观AI新闻生成器，我能多快制作出新闻视频？
HeyGen的直观AI新闻生成器通过高效地将新闻脚本转化为引人入胜的视觉效果，显著减少了制作时间，使您能够迅速创建和分享突发新闻或快速更新。