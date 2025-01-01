联合开发视频制作者，轻松协作
利用智能的从脚本到视频功能，更快地共同创建专业视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个90秒的产品更新视频，针对需要快速高效了解新功能的项目经理和远程团队。视觉风格应动态且富有表现力，配以自信、清晰的声音，展示“云视频编辑”对远程团队的强大支持。强调HeyGen的“AI化身”如何一致且专业地呈现信息，简化跨不同时区的“实时协作”。
示例提示词2
创建一个45秒的引人入胜的宣传视频，专为新手小企业主和内容创作者设计，突出成为“联合开发视频制作者”的简便性。视觉和音频风格应明亮、吸引人且具有教程风格，配以鼓励、友好的旁白，展示HeyGen丰富的“模板和场景”如何简化创作过程，确保从头到尾的“用户友好界面”。
示例提示词3
制作一个简洁的2分钟培训模块，面向企业传播团队和专业视频编辑人员，专注于全球内容分发的最佳实践，同时保持技术质量。该模块需要高保真、清晰的视觉效果和成熟、权威的语气。说明实现“4K分辨率导出”的重要性以及“闪电般快速渲染”的专业输出效率。展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能如何轻松适应不同平台的内容，确保最佳观看体验和全球覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化用户的AI视频创作？
HeyGen通过先进的AI视频创作技术，轻松将文本转化为引人入胜的视频。您可以从多样化的AI化身中选择，并直接从脚本生成逼真的旁白。
团队可以在HeyGen平台上协作视频项目吗？
可以，HeyGen被设计为云视频编辑解决方案，支持团队无缝协作视频编辑。这允许在共享环境中进行实时协作和视频内容的联合开发。
HeyGen提供哪些视频导出选项以确保质量和兼容性？
HeyGen提供灵活的纵横比调整和导出选项，包括支持4K分辨率导出，确保您的视频在任何平台上看起来都很专业。您还可以通过品牌控制有效地自定义输出。
HeyGen是否包含高级旁白和字幕功能？
当然，HeyGen将强大的旁白生成和自动字幕/字幕功能集成到其平台中。这确保了您的AI生成视频对所有观众都具有可访问性和高度吸引力。