联合简报视频制作工具：简化团队更新

轻松创建专业的联合简报，使用AI虚拟形象，将您的文字转化为引人入胜的视频。

115/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为市场团队制作一个60秒的动态活动启动简报，介绍核心策略和关键交付成果。视频应采用现代化的品牌视觉美学，配以充满活力的背景音乐，完美激发兴奋感。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面计划高效转化为引人入胜的叙述，满足您的团队简报视频制作需求。
示例提示词2
为小企业主开发一个简洁的30秒社交媒体更新视频，宣布新产品或服务。目标是以视觉吸引力和友好的风格，配以鼓舞人心的背景音乐，使其易于分享和消化，成为有效的社交媒体视频。利用HeyGen的模板和场景快速制作一段引人入胜的作品，展示AI视频制作的便捷性。
示例提示词3
策划一个50秒的内部沟通视频，面向全体公司员工，分享季度业务更新。视频应具有信息丰富但简洁的视觉呈现，采用亲切的语调和平静的背景音乐，以有效传达重要信息。利用HeyGen的语音生成功能，制作一致且专业的音频旁白，用于这些重要的内部沟通视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

联合简报视频制作工具的工作原理

通过轻松生成专业、品牌化的简报视频，简化团队协作和沟通。

1
Step 1
创建您的简报脚本
输入您的简报文本或列出关键点。利用“从脚本到视频”功能，自动生成视频场景，满足您的“脚本生成器”需求。
2
Step 2
选择您的AI演示者
从多样化的“AI虚拟形象”中选择，以代表您的信息，确保您的联合简报在屏幕上呈现专业且一致的形象。
3
Step 3
应用品牌元素
整合团队的“品牌控制（标志、颜色）”，确保您的简报视频与企业形象一致，促进即时识别。
4
Step 4
导出并协作
完成您的视频，并使用“纵横比调整和导出”生成所需格式。轻松与团队分享，实现有效的“团队协作”和统一理解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强领导沟通

.

创建引人入胜的领导信息和激励简报，激励并使您的团队与组织目标保持一致。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的简报视频的制作？

HeyGen简化了整个视频制作过程，作为一个先进的AI视频制作工具。您可以利用AI驱动的简报模板和原生提示视频创作，快速生成专业且引人入胜的视频，满足从社交媒体到内部沟通的各种需求。

HeyGen能否帮助定制具有特定品牌和视觉风格的视频？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频完美契合您的视觉风格。您可以定制品牌元素，如标志和颜色，确保所有视频的一致呈现，提升您的专业形象。

是什么让HeyGen成为团队协作和内部沟通的有效AI视频代理？

HeyGen作为一个创新的AI视频代理，显著提升了团队协作和内部沟通。它能够快速生成简报视频和内部项目更新，确保在您的组织内传达清晰且一致的信息，而无需广泛的视频制作专业知识。

HeyGen提供哪些功能来将文本脚本转换为视频？

HeyGen使用户能够轻松地将文本脚本转化为专业视频。利用其从脚本到视频的功能，您可以输入脚本，选择AI虚拟形象，HeyGen将生成带有语音生成和自动字幕的视频。