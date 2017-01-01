有效员工学习与发展的视频培训生成器

快速将脚本转化为专业培训视频，利用文本转视频功能实现快速知识共享。

为新员工创建一个45秒的引人入胜的介绍视频，利用专业的AI化身和清晰的语音生成来解释基本的公司政策，作为您的工作培训视频生成套件的一部分。视觉风格应简洁专业，音频语调友好鼓励，目标受众为新员工。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为学习与发展团队开发一个60秒的分步视频教程，记录如何使用新的内部软件功能，直接从脚本使用文本转视频功能，并包括字幕/说明以提高可访问性。视觉风格应为信息型，带有屏幕演示，音频语调应平静且具有指导性，目标受众为寻求操作指南的现有员工。
示例提示词2
想象一个30秒的激励视频片段用于内部知识共享，突出最近的团队成功，使用现有模板和场景构建，并通过媒体库/库存支持功能增强动态库存媒体。视觉风格应充满活力和鼓舞人心，配有欢快的背景音乐和热情的旁白，目标受众为渴望轻松更新和知识传播的团队负责人。
示例提示词3
制作一个90秒的信息性产品概述作为技术教程，向客户展示新功能并指导他们进行设置。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能进行多平台分发，并确保精确的字幕/说明。视觉风格应时尚现代，音频传递应专业清晰，设计目标受众为与您的AI视频生成器输出互动的客户。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

工作培训视频生成器的工作原理

快速将复杂的培训内容转化为引人入胜的AI驱动视频。简化您的学习与发展工作，轻松提升员工学习效果。

1
Step 1
创建您的内容
首先撰写您的培训脚本，或从我们的专业模板库中选择，以快速构建您的视频内容。
2
Step 2
选择您的AI主持人
通过选择多样化的逼真AI化身，使您的培训材料栩栩如生，吸引您的受众。
3
Step 3
添加语音和品牌
通过多语言的专业AI语音进一步定制您的视频，并应用您的品牌控制以保持一致性。
4
Step 4
导出和分享
生成最终的高质量培训视频，附带可选的字幕/说明，准备好轻松分发和有效的知识共享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂信息以便培训

将复杂的程序或技术概念转化为易于理解的视频文档，以实现有效的知识共享。

常见问题

HeyGen如何作为AI视频生成器用于工作培训？

HeyGen是一个直观的AI视频生成器，帮助学习与发展团队快速创建专业的工作培训视频。用户可以利用AI化身和AI语音轻松将脚本转化为引人入胜的视频文档。

使用HeyGen进行员工培训对学习与发展团队有哪些主要优势？

对于学习与发展团队来说，HeyGen简化了高质量员工培训和知识共享内容的创建。其功能使各种培训视频的更新和制作变得简单高效，提升整体学习体验。

HeyGen是否提供创建可访问和多语言培训视频的解决方案？

当然。HeyGen通过提供一键翻译和多语言视频播放器支持全球知识共享。这确保了您的内容对更广泛的受众可访问。

HeyGen能否帮助生成操作指南和技术教程？

是的，HeyGen是制作清晰操作指南和详细技术教程的有效工具。除了文本转视频，用户还可以结合屏幕录制来创建全面的视频文档。