AI工作培训视频制作器：赋能您的员工队伍
转变技能发展和在线培训。通过文本转视频快速生成引人入胜的教学视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个动态的45秒微学习视频，面向希望提升技能发展的专业人士。这个简洁的在线培训模块应使用HeyGen的多样化模板和场景，通过引人入胜的图形和欢快的音轨来形象地解释复杂概念，确保快速有效的知识传递。
示例提示词2
为希望提升职业管理的个人制作一个简短而有影响力的30秒个人品牌视频。以一个复杂的AI化身作为屏幕上的主持人，这个视频应以现代视觉风格和友好专业的声音传达您的专业知识和愿景，巩固您的在线形象。
示例提示词3
开发一个信息丰富的60秒员工入职视频，为新团队成员介绍公司文化和基本的第一步。通过结合HeyGen的字幕/说明文字，配以欢迎的视觉风格和令人安心的旁白，创造一个包容和支持的培训体验。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择您的起点
首先从专业模板库中选择，或直接输入您的脚本，为您的培训视频奠定基础。这简化了您的创作过程。
2
Step 2
添加AI化身
通过选择一个引人入胜的AI化身来增强您的信息传递。这些栩栩如生的主持人吸引观众并清晰地传达您的脚本。
3
Step 3
应用品牌和字幕
通过使用品牌控制来添加您的标志、自定义颜色，并自动生成准确的字幕，个性化您的视频，确保一致和可访问的体验。
4
Step 4
导出和分享
完成您的高质量视频，并轻松以多种格式导出，使其准备好在在线培训或专业网络平台上分享。
常见问题
HeyGen如何简化工作培训视频的制作？
HeyGen利用AI化身和文本转视频功能，使专业培训视频的制作变得轻而易举。它是一个理想的AI工作培训视频制作器，适用于可扩展的员工入职和技能发展。
HeyGen提供哪些功能来创建引人入胜的培训视频？
HeyGen提供了一整套工具，包括可定制的模板、语音生成和自动字幕/说明文字。您可以轻松创建对在线培训有影响力且专业的视频。
HeyGen真的能快速生成高质量的培训视频吗？
是的，借助HeyGen的先进AI视频制作器，您可以在几分钟内将文本转化为精致的培训视频。我们的平台简化了从脚本到最终视频的整个制作过程，使用AI化身。
HeyGen如何在培训内容中支持品牌化？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入培训视频中。这确保了所有电子学习和内部沟通的一致和专业外观。