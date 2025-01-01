使用我们的AI生成器创建求职准备视频

赋能您的学习与发展团队，使用逼真的AI头像创建引人入胜的在线学习和合规培训。

134/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的"操作指南"，面向"学习与发展团队"展示一项新的软件功能。视频需要具有吸引力和动态的视觉风格，配有屏幕文字覆盖和生动的"媒体库/素材支持"视觉效果，以清晰展示步骤。利用HeyGen的"模板和场景"快速制作，并包含"字幕/说明"以确保可访问性并强化所有观众的关键学习点。
示例提示词2
制作一个30秒的"员工入职"欢迎视频，旨在通过"引人入胜的视频内容"格式介绍公司价值观。该视频应呈现友好、亲切的视觉风格，使用温暖的色调和吸引人的"语音生成"。重点使用HeyGen的"模板和场景"快速创建一个欢迎体验，并辅以来自"媒体库/素材支持"的吸引人视觉效果。
示例提示词3
设计一个50秒的"合规培训"更新视频，面向全体员工，重点介绍"在线学习"模块中的关键政策变更。视觉风格应简洁明了且权威，使用清晰的图形和专业的"语音生成"传达必要信息，避免使用术语。通过利用HeyGen的"纵横比调整和导出"，确保该视频可以无缝集成到各种平台中，以便在不同设备上获得最佳观看效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的求职准备视频生成器如何工作

利用AI的力量，在几分钟内创建专业且引人入胜的求职准备培训视频，将文本转化为动态视觉内容。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的求职准备课程内容或脚本直接粘贴到平台中。我们的从脚本到视频功能会立即将您的文本转换为视频时间线，为您的培训奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI头像
从多样化的AI头像中选择一个作为您的屏幕主持人。这些数字主持人将以自然的表情和动作传达您的脚本，使您的培训视频更具吸引力。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过相关的视觉效果、背景音乐和应用公司的品牌控制（标志、颜色）来增强您的视频。这确保您的求职准备视频专业、一致，并反映出您的组织身份。
4
Step 4
导出您的培训视频
完成后，以您所需的纵横比导出高质量的培训视频。完成的求职准备内容即可在任何在线学习平台或内部门户上分享，实现无缝的员工培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的培训主题

.

将复杂的主题，如技术或合规培训，转化为易于理解的视频课程，使用AI视频生成。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业培训视频的制作？

HeyGen利用先进的AI将文本转化为引人入胜的视频内容，配有逼真的AI头像和AI语音生成。这使得HeyGen成为学习与发展团队高效制作高质量员工培训和在线学习材料的理想AI视频生成器。

HeyGen能否帮助创建具有自定义视觉效果的求职准备视频生成器内容？

可以，HeyGen允许用户使用从脚本到视频的功能结合逼真的AI头像创建自定义求职准备视频生成器内容。您还可以利用预制模板并整合自己的品牌元素以实现个性化效果。

使用HeyGen的AI视频平台可以创建哪些类型的员工培训？

HeyGen的多功能AI视频平台支持广泛的员工培训需求，包括合规培训、员工入职和技术培训视频开发。其直观的界面和多样化的功能帮助学习与发展团队制作有效且引人入胜的视频内容。

HeyGen是否提供增强在线学习视频可访问性和品牌化的功能？

当然。HeyGen通过可定制的AI语音生成和自动字幕/说明增强在线学习视频的可访问性。此外，强大的品牌控制允许包含标志和自定义颜色，确保在所有内容中一致的品牌呈现。