职位发布视频制作器：轻松吸引顶尖人才
通过令人惊艳的职位发布视频提升招聘效果。利用AI虚拟形象生动展现公司文化，轻松吸引顶尖人才。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的深入职位发布视频，针对特定技术岗位，面向有经验的专业人士，详细介绍职责和团队整合。视觉和音频风格应专业，结合现有员工的访谈式片段和团队互动场景，利用HeyGen的脚本转视频功能提供清晰的职位描述，并自动生成字幕以提高可访问性。
为社交媒体招聘活动制作一个引人入胜的30秒“生活中的一天”风格视频，目标是寻找动态工作环境的年轻专业人士。该视频应具有快节奏、视觉驱动的美学风格，配以充满活力的音乐和引人注目的屏幕文字，利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装引人入胜的内容，并通过纵横比调整和导出进行平台优化。
开发一个50秒的信息视频，突出贵公司内的职业发展机会和员工福利，吸引寻求长期职业发展的有志之士。呈现时尚、专业的视觉风格，使用高质量的库存视频和图片库素材，并通过HeyGen的语音生成功能生成激励人心的旁白，清晰地阐述加入您团队的优势。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的招聘视频制作？
HeyGen让您能够快速制作专业的招聘视频，使用直观的视频模板和用户友好的拖放编辑器。轻松自定义场景，添加文字覆盖、库存视频和图片库素材，并整合AI虚拟形象以视觉化展示您的品牌，吸引顶尖人才。
HeyGen为职位发布视频制作器提供了哪些独特的AI功能？
HeyGen利用先进的AI功能将脚本转化为动态的职位发布视频，配有AI虚拟形象和逼真的语音生成。平台还自动生成字幕以提高可访问性，简化您的视频制作流程。
HeyGen能否通过招聘视频展示我的公司文化？
当然可以！HeyGen允许您通过定制品牌控制（包括标志和颜色）在招聘视频中突出公司文化。您可以加入员工推荐、音乐库和各种视觉元素，创造真实且引人入胜的内容。
HeyGen如何优化社交媒体平台的招聘视频？
HeyGen通过提供不同平台的纵横比调整功能，帮助您创建适合社交媒体的多功能招聘视频。这确保了您的内容看起来专业，并能有效地接触更广泛的受众，使您的职位发布视频在各处都具有影响力。