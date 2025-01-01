职位发布视频生成器：用AI更快招聘

轻松将文本转化为引人入胜的招聘视频。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本中快速吸引理想候选人。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的雇主品牌视频，专为潜在候选人和人才获取团队设计，展示真实的公司文化。视觉风格应现代且友好，结合多样化的媒体库/素材支持，配以温暖、对话式的旁白。此视频旨在通过有效传达公司的独特环境和价值观来吸引顶尖人才。
示例提示词2
为小企业主和忙碌的招聘经理制作一段30秒的快速、影响力强的招聘视频，展示AI视频生成器的简便性和有效性。视觉效果应简洁明了，由信息丰富的AI化身呈现，重要点通过字幕/说明文字加以强调，以确保最大程度的理解。此视频将快速传达AI视频生成器如何简化引人注目的招聘视频的制作。
示例提示词3
为参与招聘营销的市场团队设计一段15秒的充满活力且视觉吸引力强的社交媒体广告，旨在为紧急职位空缺立即吸引注意力。利用HeyGen的模板和场景进行快速剪辑和动态文字叠加，优化为各种平台的纵横比调整和导出。此短视频应具有极强的滚动停止效果，推动流量到职位发布页面。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

职位发布视频生成器的工作原理

轻松创建专业的职位发布视频，吸引顶尖人才并通过AI驱动的工具提升您的雇主品牌。

1
Step 1
选择视频模板
通过从我们广泛的专业视频模板库中选择，开始您的创作，专为有影响力的招聘视频设计。
2
Step 2
从脚本生成
直接输入您的职位描述脚本，我们强大的文本转视频生成器将立即将您的文本转化为引人入胜的视频内容。
3
Step 3
用AI化身个性化
通过选择AI化身来讲述您的职位发布，使信息栩栩如生，无需摄制团队即可增添人性化触感。
4
Step 4
应用品牌并导出
通过整合公司的标志、品牌颜色和其他品牌元素来完成您的视频，确保在导出前您的雇主品牌得以展现。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升雇主品牌视频

开发引人入胜的雇主品牌视频，突出公司文化和员工见证，吸引顶尖人才。

常见问题

HeyGen如何提升我招聘视频的视觉吸引力？

HeyGen允许您使用丰富的视频模板库、广泛的素材媒体和动态文字动画来创建视觉吸引力强的招聘视频。您还可以融入品牌元素，确保每个招聘视频中传递一致且专业的雇主品牌信息。

HeyGen为个性化职位发布视频提供了哪些创意选项？

HeyGen提供定制的AI化身和强大的文本转视频生成器，使您能够创建独特且引人入胜的职位发布视频。您可以定制这些AI化身来传递信息，使您的招聘营销以个性化的方式脱颖而出。

HeyGen如何简化多样化招聘视频内容的创建？

HeyGen通过预制模板和广泛的媒体库简化内容创建，使您能够快速生成各种类型的招聘视频。其纵横比调整功能确保您的视频广告在不同社交平台上得到优化，扩大您的影响范围。

HeyGen能否帮助在所有招聘视频广告中保持品牌一致性？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，可以将您的标志、颜色和其他品牌元素整合到招聘视频广告中。您还可以保存自定义视频模板，以确保每个招聘视频始终反映您独特的雇主品牌。