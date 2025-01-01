职位发布视频生成器：用AI更快招聘
轻松将文本转化为引人入胜的招聘视频。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本中快速吸引理想候选人。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的雇主品牌视频，专为潜在候选人和人才获取团队设计，展示真实的公司文化。视觉风格应现代且友好，结合多样化的媒体库/素材支持，配以温暖、对话式的旁白。此视频旨在通过有效传达公司的独特环境和价值观来吸引顶尖人才。
为小企业主和忙碌的招聘经理制作一段30秒的快速、影响力强的招聘视频，展示AI视频生成器的简便性和有效性。视觉效果应简洁明了，由信息丰富的AI化身呈现，重要点通过字幕/说明文字加以强调，以确保最大程度的理解。此视频将快速传达AI视频生成器如何简化引人注目的招聘视频的制作。
为参与招聘营销的市场团队设计一段15秒的充满活力且视觉吸引力强的社交媒体广告，旨在为紧急职位空缺立即吸引注意力。利用HeyGen的模板和场景进行快速剪辑和动态文字叠加，优化为各种平台的纵横比调整和导出。此短视频应具有极强的滚动停止效果，推动流量到职位发布页面。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我招聘视频的视觉吸引力？
HeyGen允许您使用丰富的视频模板库、广泛的素材媒体和动态文字动画来创建视觉吸引力强的招聘视频。您还可以融入品牌元素，确保每个招聘视频中传递一致且专业的雇主品牌信息。
HeyGen为个性化职位发布视频提供了哪些创意选项？
HeyGen提供定制的AI化身和强大的文本转视频生成器，使您能够创建独特且引人入胜的职位发布视频。您可以定制这些AI化身来传递信息，使您的招聘营销以个性化的方式脱颖而出。
HeyGen如何简化多样化招聘视频内容的创建？
HeyGen通过预制模板和广泛的媒体库简化内容创建，使您能够快速生成各种类型的招聘视频。其纵横比调整功能确保您的视频广告在不同社交平台上得到优化，扩大您的影响范围。
HeyGen能否帮助在所有招聘视频广告中保持品牌一致性？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，可以将您的标志、颜色和其他品牌元素整合到招聘视频广告中。您还可以保存自定义视频模板，以确保每个招聘视频始终反映您独特的雇主品牌。