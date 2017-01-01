招聘视频生成器：更快招募顶尖人才
使用专业的“模板和场景”制作令人惊叹的招聘视频，吸引顶尖候选人。
为小企业主开发一个充满活力的30秒营销视频，帮助他们在各种社交平台上推广空缺职位。视觉风格应明亮积极，配以通过HeyGen的“从脚本到视频”功能生成的友好、对话式旁白，旨在让招聘对求职者来说变得亲切和令人兴奋。
制作一个创新的60秒招聘视频，面向企业招聘人员，展示如何通过招聘视频制作器现代化招聘流程。视频应展示一个专业的“AI化身”传达公司关键优势，并通过HeyGen的清晰、引人入胜的“旁白生成”功能，配以简约时尚的图形和高雅鼓舞人心的配乐，向被动求职者传达尖端技术。
为市场营销团队设计一个简洁的15秒社交媒体视频，包含一个强有力的行动号召，针对新的职位空缺。视觉风格应大胆直接，使用亮丽的色彩和醒目的文字，配以有冲击力、紧迫感的音轨。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能优化此动态剪辑，以适应各种社交媒体平台，确保最大程度地接触到求职者。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的营销视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以让您快速制作适用于各种社交平台的专业营销视频。利用AI化身和拖放编辑器高效实现您的创意愿景。
HeyGen提供招聘视频的模板吗？
是的，HeyGen提供多种视频模板，包括适合招聘视频生成和员工招聘的模板。这些视频模板简化了您的内容创作，使制作有影响力的社交媒体视频变得简单。
是什么让HeyGen成为一个有效的AI视频生成器？
HeyGen通过逼真的AI化身和高质量的旁白生成将文本转化为视频，表现出色。这种强大的AI技术使您能够轻松创建精美的广告视频，并轻松添加引人注目的行动号召。
HeyGen可以为不同的社交平台创建视频广告吗？
当然可以，HeyGen作为一个在线视频广告制作器，能够让您制作适用于任何社交平台的多样化视频广告。通过品牌控制如标志和颜色，保持所有社交媒体视频的一致品牌形象。