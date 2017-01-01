工作概述视频生成器：创建引人入胜的招聘视频
轻松将职位描述转化为引人注目的招聘视频，使用AI化身使您的品牌更具人性化，吸引顶尖人才。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的雇主品牌视频，专为社交媒体设计，以吸引潜在候选人和行业同行。该视频应采用动态和激励人心的视觉和音频风格，通过各种模板和场景突出公司文化，关键信息通过字幕/说明文字加以强化。
为内部员工制作一个30秒的信息性工作评估概述视频，详细介绍新的绩效评估流程。视频应具有清晰、简洁和鼓励的语气，使用专业的AI化身传达信息，并使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台。
设计一个全面的90秒解释视频，用于您的招聘页面，引导候选人了解整个招聘流程。视觉和音频风格应友好且详细，利用从脚本到视频的文本转换传达逐步信息，并辅以HeyGen媒体库/库存支持的丰富媒体。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化工作概述视频的创建？
HeyGen通过利用AI视频生成技术简化了引人入胜的工作概述视频的创建。您可以使用多样化的AI化身和可定制的模板将文本脚本转化为专业视频，大大简化您的招聘流程。
HeyGen提供了哪些功能来增强招聘视频？
HeyGen通过逼真的AI化身和先进的语音生成功能增强您的招聘视频。您还可以添加专业的字幕/说明文字，并利用品牌控制功能在所有社交媒体平台和招聘页面上保持一致的外观。
HeyGen可以用于招聘以外的目的，例如员工评估吗？
是的，HeyGen用途广泛，不仅限于招聘视频。它可以作为有效的工作评估概述视频制作工具，帮助您创建引人入胜的员工评估视频、绩效评估视频，甚至培训模块，以提高人力资源洞察力。
HeyGen如何确保高质量、专业的AI生成视频？
HeyGen通过复杂的AI视频生成技术确保高质量的AI生成视频，提供广泛的视频编辑选项和丰富的媒体库。您还可以通过纵横比调整和导出优化视频，使您的视频在所有平台上看起来专业。