职位洞察视频制作器：更快解锁顶尖人才
利用直观的从脚本到视频功能制作引人注目的招聘视频，提升您的雇主品牌。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为求职者创建一个45秒的教育视频，作为“职位洞察视频制作器”，解释公司内特定职位的好处。视觉和音频风格应具有吸引力和友好性，配有欢快的背景音乐和清晰的解说，同时有效利用“字幕/字幕”和“纵横比调整与导出”以确保跨平台的可访问性。
为市场营销和人力资源团队开发一个1分30秒的激励性“雇主品牌视频”，旨在通过突出公司文化来吸引顶尖人才。视频应具有精致的电影视觉风格，配以柔和的背景音乐，利用HeyGen的“旁白生成”进行专业解说，并从广泛的“媒体库/素材支持”中汲取高质量视觉效果。
为销售专业人士或项目经理制作一个动态的30秒“视频演示”，分享快速的工作相关数据或更新。此视频应采用充满活力和专业的视觉风格，利用HeyGen的多样化“模板和场景”快速创建，并通过“纵横比调整与导出”确保在LinkedIn等平台上的最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化从文本创建专业视频的过程？
HeyGen通过先进的从脚本到视频功能和AI化身，简化了视频制作过程，使您能够将脚本直接转化为引人入胜的视频，成为强大的在线视频编辑器。这个AI视频生成器大大缩短了传统视频制作的时间。
HeyGen能为我的内容生成逼真的AI化身和旁白吗？
是的，HeyGen具备逼真的AI化身和强大的旁白生成功能，使您无需演员或录音室即可创建动态视频演示。此外，它会自动添加字幕/字幕，以增强可访问性和覆盖范围。
HeyGen为各种平台提供哪些灵活的编辑和导出选项？
HeyGen提供全面的在线视频编辑器功能，包括关键的纵横比调整，以完美适应社交媒体或LinkedIn视频等平台。您可以轻松调整和导出内容，以在所有渠道上实现最佳观看效果。
HeyGen是否提供快速启动视频项目的资源？
当然。HeyGen提供丰富的视频模板和广泛的媒体库，允许用户快速启动和自定义他们的视频项目。这个强大的在线视频编辑器从一开始就支持高效的内容创建。