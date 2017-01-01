工作说明视频制作器：简化入职与培训

轻松创建引人入胜的培训和入职视频，使用逼真的AI虚拟形象，使复杂概念易于理解。

制作一个引人入胜的60秒解释视频，专为科技公司新员工设计，阐明内部项目审批流程的复杂工作流程。视觉风格应现代简洁，配以友好、专业的AI语音，利用HeyGen的AI虚拟形象清晰地呈现信息。

示例提示词1
开发一个45秒的视频教程，面向小企业主，展示他们如何轻松创建吸引人的产品解释视频用于在线商店。该视频应具有充满活力的视觉风格，并利用HeyGen的语音生成功能提供清晰简洁的叙述。
示例提示词2
制作一个动态的30秒动画视频，向潜在客户介绍新的SaaS产品功能。视觉风格必须色彩丰富且充满活力，配以欢快的背景音乐和友好的旁白，充分利用HeyGen的多样化模板和场景展示产品的核心优势。
示例提示词3
为市场团队生成一个专业的60秒视频，概述创新的新社交媒体策略及其实施步骤。视觉风格应时尚且具有企业感，配以自信、权威的AI语音，突出使用HeyGen的从脚本到视频功能创建此类内容的高效性。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

工作说明视频制作器的工作原理

通过我们直观的平台，轻松将您的工作描述转化为引人入胜的解释视频，清晰传达角色并吸引顶尖人才。

1
Step 1
选择模板或从头开始
通过选择各种专业解释视频模板或从空白画布创建新项目，开始您的工作说明视频。这为您的信息奠定了基础。
2
Step 2
创建您的脚本并生成语音
输入您的工作描述或脚本。我们的平台将利用先进的AI语音生成器，将您的文本转换为自然的语音，与您的视觉效果完美同步。
3
Step 3
添加AI虚拟形象和视觉效果
通过加入逼真的AI虚拟形象来使您的视频栩栩如生，这些虚拟形象可以呈现您的工作说明。通过我们广泛的媒体库中的引人入胜的视觉效果进一步增强参与度。
4
Step 4
导出并分享您的解释视频
通过添加可选字幕以提高可访问性来完成您的解释视频，然后以您所需的格式和纵横比导出您的作品，准备在任何平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作工作概述短片

快速生成简短且引人入胜的视频短片，为内部沟通或招聘营销提供简明的工作角色概述。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的解释视频？

HeyGen使您能够轻松创建专业的解释视频，利用AI虚拟形象和用户友好的界面。利用我们丰富的解释视频模板库和拖放编辑器，将您的创意愿景变为引人入胜的创意内容。

HeyGen是否提供用于我动画视频的AI虚拟形象？

是的，HeyGen提供多样化的高质量AI虚拟形象，可以从简单的脚本中为您的动画视频进行旁白。结合我们先进的AI语音生成器，这些虚拟形象为任何内容，包括工作说明视频，提供真实且引人入胜的演示。

HeyGen有哪些功能使其成为高效的解释视频制作器？

HeyGen提供了一个全面的视频编辑器，配备拖放界面和丰富的解释视频模板选择。这个简化的过程使您能够高效地制作高质量的AI视频，用于市场营销、培训或内部沟通，几乎不费力气。

我可以在HeyGen中用品牌定制我的动画视频吗？

当然可以。HeyGen允许您使用集成的品牌控制功能，完全定制您的动画视频，使用您品牌的特定标志和颜色。这确保了您创建的每个工作说明视频或营销视频都保持一致且专业的品牌形象。