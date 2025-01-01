招聘广告视频制作：创建引人入胜的招聘视频

通过文本转视频轻松将您的招聘广告脚本转化为引人入胜的视频广告，降低制作成本并吸引理想候选人。

为人力资源专业人士和招聘人员创建一个30秒的动态视频，展示他们如何轻松制作引人入胜的“招聘广告视频制作”内容。视觉风格应简洁专业，使用鲜艳的色彩点缀，音频应配有欢快、激励人心的背景音乐和清晰简洁的旁白。突出使用HeyGen的“模板和场景”轻松创建过程，以快速吸引顶尖人才。

示例提示词1
开发一个45秒的说明视频，针对营销机构和D2C品牌，展示“AI Avatar”技术在推荐视频或介绍新团队角色中的强大功能。采用友好且真实的视觉风格，配以清晰、干净的动画和温暖、吸引人的旁白。展示“AI Avatar”如何以一致的质量和情感细腻度传达信息，降低制作成本。
示例提示词2
为绩效营销人员和创意团队制作一个引人注目的60秒社交媒体视频，强调如何轻松生成高转化率的“UGC广告”。视觉风格应充满活力且易于引起共鸣，模仿流行的用户生成内容趋势，配以流行的背景音乐。关键是要自动添加“字幕/说明”，确保在所有社交媒体平台上最大程度的参与和可访问性，将原始素材转化为精美的“社交媒体视频”。
示例提示词3
设计一个简洁的40秒宣传视频，面向内容创作者和招聘经理，展示HeyGen作为“AI视频广告制作工具”的高效性。视觉和音频风格应现代且直截了当，展示清晰的步骤和快速迭代。重点介绍“从脚本到视频”的功能如何让用户快速将职位描述或营销文案转换为多样化的“视频变体”进行A/B测试，并覆盖多语言受众，而无需大预算。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

招聘广告视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的招聘广告视频，吸引顶尖人才。使用AI驱动的工具和专业模板将文本转化为引人入胜的视觉效果。

1
Step 1
选择模板
从专为招聘设计的专业视频模板库中选择。这些现成的场景为您的招聘广告提供了坚实的基础，节省您的时间和精力。
2
Step 2
使用AI Avatar添加职位详情
输入您的职位描述和公司信息。然后，选择或自定义AI Avatar来讲述您的广告，以人性化的方式传达您的信息。
3
Step 3
添加字幕增强效果
通过添加引人入胜的视觉效果、背景音乐和自动字幕来完善您的视频，以提高可访问性。确保您的信息清晰并覆盖更广泛的受众。
4
Step 4
导出并分享您的广告
完成您的招聘广告，并轻松下载和分享至各个平台。快速有效地将您专业制作的视频传达给潜在候选人。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用AI视频激励申请者

生成激励性视频，突出您的公司文化和职业发展，激励顶尖候选人申请。

常见问题

HeyGen如何简化高效AI视频广告的制作？

HeyGen的AI视频广告制作工具简化了制作引人入胜的视频广告的过程。只需输入您的脚本，从多样化的AI Avatar中选择，并利用可定制的视频模板，制作出高质量、吸引人的内容，旨在打造成功的广告。

我可以在HeyGen中自定义AI Avatar和视频内容吗？

当然可以！HeyGen允许您对视频广告进行广泛的自定义，包括从各种AI Avatar中选择或创建自定义Avatar。您可以轻松整合品牌色彩，添加B-Roll，并编辑脚本，以确保您的内容完美契合品牌信息。

HeyGen为何适合制作引人入胜的社交媒体视频和UGC广告？

HeyGen为制作引人入胜的社交媒体视频和真实的UGC广告提供了强大的平台。通过广泛的视频模板、自动字幕和多样化的AI演员，您可以快速生成适合各种社交媒体平台的吸引人内容，非常适合营销机构和内容创作者。

HeyGen如何支持创建多样化的视频内容，如说明视频和推荐视频？

HeyGen使用户能够高效地制作各种视频内容，包括专业的说明视频和真实的推荐视频。通过将脚本转化为动态场景与AI Avatar，HeyGen大幅降低了制作成本，并能轻松生成多种视频变体，提升整体内容工作流程。