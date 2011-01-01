日本培训视频生成器：快速创建专业视频

使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，立即将您的脚本转化为引人入胜的日本培训视频。

129/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为日本工程专业学生或经验丰富的专业人士制作一段2分钟的技术讲解视频，聚焦于复杂的AI概念。视觉风格需简洁且以图表为主，配以精确的注释和清晰、清晰的AI语音，将详细的脚本转化为引人入胜的教育内容。该视频将使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，准确传达复杂信息，提升电子学习体验。
示例提示词2
制作一段45秒的宣传视频，面向讲日语的潜在客户，宣布一项新产品功能。视觉风格应现代且充满活力，展示一个动态的AI化身介绍功能优势，配以欢快的背景音乐。该视频利用HeyGen先进的AI化身，创建既吸引人又具有文化相关性的日语视频，确保有效的本地化和客户参与。
示例提示词3
设计一段90秒的内部合规培训视频，面向包括日本团队在内的全球员工，解释新的数据隐私法规。视觉和音频风格应为企业和信息型，配有专业的演示者和清晰的屏幕示例，支持同步字幕以提供多语言支持。该视频将利用HeyGen的字幕/字幕功能，确保所有员工，无论其母语为何，都能轻松理解重要的培训内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

日本培训视频生成器的工作原理

将您的日本培训材料转化为引人入胜的AI生成视频，配有专业化身和语音，简化本地化工作。

1
Step 1
粘贴您的日语脚本
首先将您的日语文本粘贴到平台中。我们强大的**从脚本到视频**功能将立即将您的文字转换为视频草稿，准备进一步自定义。
2
Step 2
选择AI化身
通过选择一个专业的**AI化身**来提升您的视频效果。搭配自然的日语AI语音，确保培训模块的真实传递。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
使用各种**模板和场景**个性化您的培训视频，以无缝安排您的内容。结合公司的品牌控制，如标志和颜色，并通过媒体库或库存支持丰富您的视频。
4
Step 4
创建并导出视频
通过生成您的视频来完成制作。平台会自动添加精确的日语**字幕/字幕**，您可以以所需的纵横比导出高质量的培训视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教育内容

.

使用AI将复杂的主题转化为清晰易懂的日语培训视频，使学习变得更易于获取和有效。

background image

常见问题

HeyGen如何支持创建像日本培训视频这样的本地化内容？

HeyGen的AI视频生成器提供强大的多语言支持，使您能够高效地创建带有AI化身和本地化配音的日本培训视频。其先进的功能确保您的内容通过精确的语音克隆和同步字幕与全球观众产生共鸣。

我可以轻松地使用HeyGen的AI视频生成器将文本转化为视频吗？

是的，HeyGen允许您通过其从文本到视频的功能轻松将脚本转化为引人入胜的视频。只需输入您的文本，选择一个AI化身，并通过各种编辑功能进行自定义，即可快速制作专业内容。

HeyGen提供了哪些AI化身和自定义选项？

HeyGen提供多样化的AI化身选择，您可以进一步自定义以适应您的品牌。您可以使用品牌控制、模板和丰富的媒体库来增强您的视频，创造独特且有影响力的视觉内容。

HeyGen是否为开发人员或自定义工作流程提供API集成？

HeyGen提供API集成，允许开发人员将其强大的AI视频生成器功能无缝嵌入现有平台或自定义工作流程中。这为各种业务应用提供了可扩展的视频创建和自动化。