ISO培训视频生成器：简化合规培训

快速创建引人入胜的、符合法规的解说视频，用于员工入职培训，利用强大的从脚本到视频的功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对人力资源部门和学习与发展团队的90秒解说视频，展示员工入职内容的无缝创建。视觉风格应温馨且专业，使用动态模板和场景展示公司的核心价值观和流程，通过从脚本到视频的文本转换高效生成，配以清晰鼓励的语音。
示例提示词2
为市场团队设计一个充满活力的45秒解说视频，宣布新产品功能，突出内容创建的简单性。视觉上，这个视频应时尚且节奏快，结合生动的模板和场景，突出UI元素，配以热情的语音解说和自动字幕/字幕，以确保广泛的覆盖面。
示例提示词3
开发一个精致的75秒AI培训视频，面向企业品牌团队，展示如何在所有内部沟通中保持严格的品牌控制。视觉风格应高雅且一致，利用广泛的媒体库/库存支持高质量的视觉效果，展示无缝的纵横比调整和多平台部署的导出，所有内容均以一致且权威的语音呈现。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

ISO培训视频生成器的工作原理

通过AI驱动的视频创作简化您的合规和员工入职培训。快速高效地生成专业、引人入胜的ISO培训视频。

1
Step 1
粘贴您的培训脚本
首先粘贴您的ISO培训内容。我们的从文本到视频技术将您的脚本转换为动态的视觉演示，节省您的内容创作时间。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从我们多样化的库中选择一个专业的AI虚拟形象作为您的屏幕主持人，为您的合规培训提供一致且引人入胜的面孔。
3
Step 3
添加语音解说和品牌元素
通过自然的语音生成增强叙述的清晰度。应用公司的标志和品牌颜色，以确保所有培训材料的一致性。
4
Step 4
生成并导出您的视频
一键生成完整的ISO培训视频，包括自动生成的字幕/字幕以提高可访问性。以最佳格式导出，供学习与发展团队使用。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的法规内容

将复杂的ISO法规要求转化为清晰、易于理解的AI驱动解说视频，使合规培训更易于访问。

常见问题

HeyGen如何通过AI虚拟形象提升我的内容创作？

HeyGen通过允许您生成具有可定制AI虚拟形象的逼真AI视频来提升高效的内容创作。这种创新的AI视频生成器将您的脚本转化为引人入胜的视觉体验，节省大量时间和资源。

使用HeyGen进行从文本到视频转换有哪些好处？

HeyGen的从文本到视频功能通过即时将书面脚本转换为动态视频来简化视频制作过程。您可以轻松生成高质量的语音解说并可视化您的内容，无需复杂的拍摄，使脚本生成异常高效。

HeyGen是否提供可定制的视频模板和品牌选项？

是的，HeyGen提供多种专业视频模板，完全可根据您的需求进行定制。您拥有完整的品牌控制权，可以整合您的标志、颜色和字体，确保所有内容中品牌形象的一致性，包括自动生成的字幕/字幕。

HeyGen可以用于创建有效的ISO培训视频或员工入职内容吗？

当然，HeyGen是创建引人入胜的ISO培训视频和员工入职模块的理想AI培训视频生成器。其功能使学习与发展团队能够快速制作高质量、一致的合规培训材料，有效满足法规要求。