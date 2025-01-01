ISO认证视频制作工具，用于安全合规的AI视频
通过企业级安全功能和无缝的文本转视频功能，确保数据安全和合规标准的实现。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个面向认证机构和企业客户的2分钟企业培训视频，展示HeyGen如何作为一个重要的ISO认证视频制作工具。该视频应采用信息丰富且时尚的企业级设计，结合一个清晰的AI化身，引导观众了解复杂的合规标准。利用HeyGen的模板和场景，呈现AI治理要求的结构化和视觉吸引力的解释。
制作一个简洁的60秒内部沟通视频，针对企业通讯部门和人力资源进行安全意识培训，强调数据安全和企业级安全的最佳实践。视觉和音频风格应引人入胜且专业，使用细微的动画强化关键点，并由HeyGen生成类人旁白。确保启用HeyGen的字幕/说明，以便在传达关键信息时具有可访问性和清晰性。
为AI开发人员、产品经理和法律团队设计一个1分钟的解释视频，简化ISO 42001在AI视频平台背景下的复杂原则。该视频应具有现代、简洁和指导性的视觉风格，辅以平静清晰的AI语音。通过整合HeyGen的媒体库/库存支持中的多样化视觉效果，最大化影响力，并使用纵横比调整和导出优化在各种平台上的展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何确保需要合规标准的企业进行安全视频制作？
HeyGen被设计为一个ISO认证视频制作工具，遵循包括ISO/IEC 27001和ISO 42001在内的严格合规标准。这一承诺确保了一个高度安全的视频制作环境，保护您的内容和数据完整性。
HeyGen在其AI视频平台中对AI治理和负责任使用的承诺是什么？
HeyGen优先考虑强大的AI治理，确保所有AI驱动功能的道德开发和部署。我们对数据安全和合规标准的承诺贯穿于我们AI能力的各个方面，促进负责任的AI实践。
HeyGen能否保证在视频生成过程中处理的敏感信息的企业级安全？
是的，HeyGen被设计用于安全视频制作，采用企业级安全措施来保护您的敏感内容和数据安全。无论是使用文本转视频还是生成AI化身，我们的平台都为您的项目维护严格的安全协议。
HeyGen实施了哪些数据安全措施来保护用户内容和个人信息？
HeyGen实施了全面的数据安全措施，包括高级加密、访问控制和定期审计，以保护所有用户内容和个人信息。我们安全的视频制作平台旨在满足数据保护和隐私的高标准。