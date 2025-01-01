IPO解说视频制作器：用AI打动投资者

轻松使用AI虚拟形象创建专业的IPO解说视频，简化复杂的财务数据以吸引投资者。

为寻求融资的初创公司制作一个充满活力的45秒动画解说视频，展示如何通过HeyGen的模板和场景结合直观的配音生成，快速将复杂的想法转化为引人注目的推介，配以动态视觉效果和热情的AI声音。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对高管团队的专业60秒IPO路演视频，展示HeyGen的AI虚拟形象和从脚本生成视频的能力，以简化权威、清晰的演示文稿的创建，增强企业AI虚拟形象的庄重感。
示例提示词2
为市场经理推出新产品开发一个快节奏的30秒解说视频，重点介绍HeyGen的字幕/字幕功能和丰富的媒体库/素材支持，以创建引人入胜的现代内容，配有清晰的屏幕文字和友好的AI声音，非常适合社交媒体预告。
示例提示词3
在一个40秒的教程风格视频中展示AI视频平台的强大功能，目标是小企业主，强调HeyGen的纵横比调整和导出功能以及媒体库/素材支持如何简化为各种平台创建适应性内容，所有这些都具有鼓舞人心的视觉风格和温暖、鼓励的AI声音。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

IPO解说视频制作器的工作原理

使用HeyGen的AI视频平台快速创建专业且符合S-1标准的IPO解说视频，旨在实现有影响力的投资者沟通。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写您的IPO解说视频脚本。我们的平台利用先进的“从脚本生成视频”技术，将您的书面内容无缝转化为动态视频，清晰传达您的产品。
2
Step 2
选择视觉元素
通过选择多样化的视觉资产来增强您的叙述。使用我们直观的“模板和场景”轻松选择和自定义背景、角色和道具，构建一个与投资者产生共鸣的引人入胜的故事。
3
Step 3
添加AI虚拟形象和配音
通过专业的演示将您的脚本栩栩如生地呈现。结合逼真的“AI虚拟形象”来讲述您的视频，并生成自然的配音，确保您的信息清晰且引人入胜地传达。
4
Step 4
导出和分享
完成您的高质量IPO解说视频。利用“纵横比调整和导出”功能将您的视频适应各种平台并下载，准备好用于您的路演或投资者沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩大IPO前的市场营销

.

迅速开发简洁而有影响力的社交媒体解说视频，以建立IPO前的热度，并通过有针对性的活动有效地接触潜在投资者。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的动画解说视频？

HeyGen利用其AI视频平台简化专业、引人入胜的动画解说视频的创建。用户可以从多样化的AI虚拟形象和模板中选择，轻松将脚本转化为高质量的视频内容，确保具有影响力的创意概念。

是什么让HeyGen成为IPO路演视频的理想AI视频平台？

HeyGen的AI视频平台专为快速制作高制作价值的IPO路演视频而设计。其功能包括从脚本生成视频，允许精确的信息传递，并支持S-1合规性以进行重要的投资者沟通。

我可以使用HeyGen的编辑器自定义我的解说视频吗？

可以，HeyGen提供了一个用户友好的视频编辑器，具有拖放界面，便于广泛的自定义。您可以通过品牌控制、自定义字体、AI语音生成器和丰富的视觉库来个性化您的解说视频，以实现多样化的视频风格。

使用HeyGen，我可以多快将脚本转化为专业视频？

HeyGen的AI驱动视频创建平台简化了流程，使您可以在几分钟内将脚本转化为具有AI虚拟形象和同步配音的专业视频。这大大减少了传统视频制作的时间和精力，适用于短视频及更多。