发票处理视频制作工具：快速、简单、专业

通过强大的旁白生成功能，节省时间制作引人入胜的发票处理视频，提供清晰的解释。

135/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为金融专业人士制作一个60秒的引人入胜的“流程视频”，展示如何通过HeyGen实现自动化“简化开票”。采用专业且清晰的视觉风格，利用屏幕文字叠加和自信、权威的旁白。强调利用逼真的AI虚拟形象来呈现逐步说明，使枯燥的主题变得引人入胜。
示例提示词2
为市场团队开发一个动态的30秒解释视频，突出HeyGen作为强大的“文本转视频生成器”用于快速内容创作。美学风格应快速且视觉丰富，结合动画文字和高能量的现代配乐。展示从简单脚本到精美视频的无缝过渡，使用文本转视频功能，自动生成字幕以提高可访问性。
示例提示词3
为新员工创建一个精美的50秒企业“培训视频”，展示高效的发票处理工作流程。视频应保持精致的视觉品牌形象，整合自定义媒体库/库存支持视觉效果和冷静的指导性旁白。突出HeyGen作为“AI视频制作工具”创建品牌一致内容的能力，以及适用于各种平台的纵横比调整和导出灵活性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

发票处理视频制作工具的工作原理

了解如何快速创建清晰、引人入胜的发票处理视频，利用AI赋能您的团队并简化财务操作。

1
Step 1
选择模板或输入脚本
首先从现成模板中选择，或粘贴您的脚本以利用“文本转视频”功能。此初始步骤允许快速生成您的“发票处理视频”。
2
Step 2
添加AI虚拟形象进行解说
在视频中加入逼真的“AI虚拟形象”来呈现信息。这些数字主持人确保您的“流程视频”具有一致且专业的传递效果。
3
Step 3
应用您的品牌和视觉效果
确保您的“培训视频”反映您的品牌形象。使用全面的“品牌控制”功能应用公司的标志、颜色和字体，打造精美、专业的外观。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过添加“字幕”来提高可访问性和理解度，完成您的“解释视频”。完成后，轻松导出高质量视频，以便在任何平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

推广简化的开票流程

.

创建引人入胜的短视频，向客户传达简化的账单流程，或在社交媒体上推广高效的发票处理。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业视频的制作？

HeyGen通过无缝的文本转视频功能简化视频制作，使任何人都能成为高效的AI视频制作人。我们的平台利用先进的AI技术，从您的脚本生成专业视频，大大缩短制作时间。

HeyGen能为我的视频生成逼真的AI虚拟形象和旁白吗？

当然可以，HeyGen提供多样化的逼真AI虚拟形象，可以通过动态表情和动作呈现您的内容。结合我们先进的旁白生成功能，您无需摄像机或麦克风即可制作引人入胜的视频。

HeyGen提供哪些品牌控制来定制我的流程视频？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司标志、自定义颜色和字体直接集成到您的流程视频中。这确保了品牌一致性和专业的润色，适用于所有解释视频或培训视频。

HeyGen如何帮助小企业主节省制作流程视频的时间？

小企业主可以通过HeyGen高效的视频制作工具节省时间并简化沟通。使用我们的AI驱动视频模板和文本转视频功能，您可以在几分钟内快速制作引人入胜的发票处理视频或其他类型的流程视频。