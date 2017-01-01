无缝融资的投资者更新视频生成器

简化您的筹资视频，通过AI驱动的故事讲述和可定制的品牌控制给投资者留下深刻印象。

制作一段1分钟的投资者更新视频，详细介绍风险投资专业人士的季度收益。视频应具有时尚、数据驱动的视觉风格，并配以权威的旁白，充分利用HeyGen的专业模板和场景展示关键财务亮点和战略见解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为创业公司创始人设计一段90秒的筹资视频，旨在获得资金。这段引人入胜且充满活力的演示应利用HeyGen的AI虚拟形象，采用说服力强的语气和清晰的视觉效果，突出市场潜力和财务预测。
示例提示词2
为现有投资者和利益相关者制作一段2分钟的全面投资者沟通视频，重点关注战略见解和未来财务预测。这个专业且信息丰富的视频应通过从脚本到视频的无缝生成，具有精确的音频和清晰的视觉效果，有效传达复杂数据。
示例提示词3
为董事会成员和关键投资团队制作一段简洁的45秒业绩更新视频。视频必须具有一致的企业品牌，视觉效果精美，通过HeyGen的字幕功能增强可访问性，强调最近的成就和战略业绩更新。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

投资者更新视频生成的工作原理

轻松创建专业且引人入胜的投资者更新视频，将您的财务见解转化为引人入胜的视觉叙述，以获得资金并建立信心。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写您的投资者更新脚本。我们的平台利用AI将您的文本转化为引人入胜的视频内容，体现AI驱动的故事讲述，达到最大影响力。
2
Step 2
选择专业模板
从专为投资者沟通设计的丰富专业模板库中选择，确保您的信息以精致和可信的方式传达。
3
Step 3
添加您的数据和品牌元素
整合您的关键财务预测和市场数据，使用数据可视化清晰呈现复杂信息，然后应用您独特的品牌控制。
4
Step 4
生成您的视频
我们的AI平台将您的脚本、视觉效果和数据编译成高质量视频，自动添加专业AI旁白，旨在帮助您获得资金。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

打造引人入胜的愿景与战略

开发鼓舞人心且专业的视频，清晰阐述公司愿景、战略方向和未来增长潜力，吸引投资者。

常见问题

HeyGen如何简化投资者更新视频的制作？

HeyGen是一个AI投资者更新视频制作工具，简化了制作专业投资者更新视频的过程。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，快速高效地为您的筹资视频生成引人入胜的叙述。

HeyGen为投资者沟通提供了哪些品牌控制？

HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的投资者推介视频与公司的身份完美契合。利用专业模板、自定义标志、颜色和字体，创建一致且引人注目的专业品牌信息。

HeyGen能否在投资者视频中集成财务预测数据？

是的，HeyGen支持强大的数据可视化功能，可以在您的投资者更新视频中展示财务预测和市场数据。您可以结合图表和图形，有效传达数据驱动的投资者更新和战略见解。

HeyGen为有影响力的投资者推介视频提供了哪些高级AI视频编辑功能？

HeyGen提供AI视频编辑功能，如无缝的场景编辑、AI旁白和自动字幕，以增强您的投资者推介视频。制作高质量、引人入胜的视频更新，支持灵活的纵横比调整和4K分辨率输出。