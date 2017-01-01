无缝融资的投资者更新视频生成器
简化您的筹资视频，通过AI驱动的故事讲述和可定制的品牌控制给投资者留下深刻印象。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为创业公司创始人设计一段90秒的筹资视频，旨在获得资金。这段引人入胜且充满活力的演示应利用HeyGen的AI虚拟形象，采用说服力强的语气和清晰的视觉效果，突出市场潜力和财务预测。
为现有投资者和利益相关者制作一段2分钟的全面投资者沟通视频，重点关注战略见解和未来财务预测。这个专业且信息丰富的视频应通过从脚本到视频的无缝生成，具有精确的音频和清晰的视觉效果，有效传达复杂数据。
为董事会成员和关键投资团队制作一段简洁的45秒业绩更新视频。视频必须具有一致的企业品牌，视觉效果精美，通过HeyGen的字幕功能增强可访问性，强调最近的成就和战略业绩更新。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化投资者更新视频的制作？
HeyGen是一个AI投资者更新视频制作工具，简化了制作专业投资者更新视频的过程。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，快速高效地为您的筹资视频生成引人入胜的叙述。
HeyGen为投资者沟通提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的投资者推介视频与公司的身份完美契合。利用专业模板、自定义标志、颜色和字体，创建一致且引人注目的专业品牌信息。
HeyGen能否在投资者视频中集成财务预测数据？
是的，HeyGen支持强大的数据可视化功能，可以在您的投资者更新视频中展示财务预测和市场数据。您可以结合图表和图形，有效传达数据驱动的投资者更新和战略见解。
HeyGen为有影响力的投资者推介视频提供了哪些高级AI视频编辑功能？
HeyGen提供AI视频编辑功能，如无缝的场景编辑、AI旁白和自动字幕，以增强您的投资者推介视频。制作高质量、引人入胜的视频更新，支持灵活的纵横比调整和4K分辨率输出。