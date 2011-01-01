投资者关系培训视频生成器：提升参与度

快速创建引人入胜的投资培训视频，配以逼真的AI化身，非常适合企业培训师。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的动态动画解说视频，面向潜在投资者，解析基本财务指标及其重要性。这个引人入胜的视频应使用生动的数据可视化和欢快的音频风格，直接从脚本生成视频，清晰阐述投资机会，打造有影响力的投资解说视频。
示例提示词2
设计一个90秒的说服性演示视频，帮助企业家寻求种子资金，展示如何为投资者构建引人入胜的叙述。视觉和音频风格应现代且时尚，利用专业模板和场景强调关键点和财务预测，帮助创作者制作高影响力的筹资视频。
示例提示词3
制作一个75秒的综合培训视频，面向有经验的投资者关系经理，指导其应对全球监管合规。视频需要信息丰富且详细的视觉呈现，突出法律要求，配以屏幕文字，支持自动字幕/说明文字，并配有正式的旁白，成为任何投资者关系培训视频生成工具的优秀资源。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

您的投资者关系培训视频生成器如何工作

通过AI简化专业投资者关系培训视频的制作。从概念到引人入胜的呈现，快速为利益相关者生成内容。

1
Step 1
创建您的脚本或想法
首先将您的培训内容、关键信息或完整脚本输入平台。我们的AI视频生成器将利用文本转视频功能为您的投资者关系视频准备基础。
2
Step 2
选择您的AI演示者
从多样化的AI化身中选择一个来传递您的培训内容。根据您的投资者关系品牌调整他们的外观和声音，确保专业的演示。
3
Step 3
应用您的品牌标识
利用强大的品牌控制功能，集成您的公司标志、颜色和字体，确保您的培训视频完美符合您的投资者关系企业指南。
4
Step 4
导出并分享您的培训视频
审查您的视频，添加自动字幕/说明文字以增强可访问性，然后导出，准备通过各种渠道与您的投资者和利益相关者分享。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

解密复杂的金融概念

将复杂的财务数据和投资策略转化为清晰、易于理解的视频解说，以有效的投资者教育。

常见问题

HeyGen如何提升我们的投资者关系培训视频？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器简化了专业投资者关系培训视频的制作。您可以将脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI化身，大大缩短制作时间和成本，同时保持高质量。

HeyGen为企业培训内容提供哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许企业培训师将公司标志、定制颜色和独特的品牌元素无缝集成到视频中。这确保了一致性，并在所有投资培训材料中强化您的企业形象。

HeyGen能否创建带有自动字幕和灵活纵横比的投资解说视频？

是的，HeyGen利用AI技术自动生成准确的字幕和说明文字，增强您的投资解说视频的可访问性。此外，您可以轻松调整纵横比，以优化内容在各种平台上的展示，确保广泛的覆盖和参与。

HeyGen生成专业筹资和演示视频的速度有多快？

HeyGen的AI视频生成器允许快速创建专业筹资视频和引人入胜的演示视频，通常只需几分钟而非数小时或数天。其直观的界面和强大的AI技术使您能够高效地制作高质量的动画解说内容。