专业更新的投资报告视频制作工具

使用HeyGen强大的文本转视频功能，将复杂的财务报告即时转化为清晰、引人入胜的视频。

创建一个专业的60秒投资者更新视频，面向现有投资者，配有清晰、权威的旁白和动态数据驱动的可视化效果，解释季度业绩。利用HeyGen的旁白生成功能，确保音轨的一致性和精致感。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象为寻求种子资金的初创公司创始人制作一个引人入胜的90秒AI投资者推介视频。视觉风格应创新且吸引人，使用AI虚拟形象展示关键财务指标和未来预测，所有内容均通过HeyGen的文本转视频功能高效生成。
示例提示词2
为股东制作一个简洁的45秒股东更新视频，采用可信赖且精致的视觉风格，重点关注公司关键里程碑和财务健康状况。通过使用HeyGen的自动字幕生成（字幕/说明）和选择专业模板和场景来增强清晰度。
示例提示词3
开发一个简洁的30秒视频，有效地向普通观众或内部团队成员传达复杂的投资报告见解。采用简洁的图形风格，配以欢快的背景音乐，整合HeyGen媒体库/库存支持中的相关视觉效果，以简化数据驱动的可视化。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

投资报告视频制作工具的工作原理

简化复杂的财务数据，并通过专业的AI驱动视频报告吸引您的投资者，清晰地传达您的成功和愿景。

1
Step 1
创建您的脚本
首先，轻松将您的财务更新和关键信息转化为引人入胜的视频脚本。我们的平台支持文本转视频生成，使内容创作变得简单。
2
Step 2
选择视觉效果
用专业的视觉效果增强您的报告。从视频模板库中选择，并整合您的数据，以清晰地展示财务图表。
3
Step 3
添加专业元素
通过专业的演示提升您的投资报告。生成多语言旁白，并添加字幕以提高可访问性。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频，并轻松以多种纵横比导出。在线分发您精心制作的股东更新视频，以有效吸引您的投资者和利益相关者。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升投资者教育和培训

.

以易于理解的视频格式传递复杂的财务信息和市场见解。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的AI投资者推介视频制作过程？

HeyGen通过将文本转化为引人入胜的视频内容，配有AI虚拟形象和专业旁白，简化您的视觉故事讲述，帮助您制作引人注目的AI投资者推介视频和投资报告。

HeyGen提供哪些功能来创建有影响力的股东更新视频？

HeyGen提供专为投资者更新视频制作需求设计的工具，包括可定制的视频模板、AI虚拟形象和自动字幕生成，确保为投资者提供清晰和专业的股东沟通。

HeyGen能否帮助初创公司创始人高效制作数据驱动的可视化效果给投资者？

当然可以。HeyGen的平台允许初创公司创始人快速将数据驱动的可视化效果和财务图表整合到他们的投资报告中，使复杂信息对投资者和股东更易于理解和吸引人。

使用HeyGen创建在线AI视频代理进行财务沟通是否简单？

是的，HeyGen使创建在线AI视频代理变得非常简单。您可以利用我们的文本转视频功能和多样的AI虚拟形象，制作专业的财务内容，而无需复杂的视频编辑。