制作一个引人注目的90秒投资者推介视频，帮助早期创业公司获得融资。视频应采用简洁、专业且充满活力的视觉风格，配以使用HeyGen语音生成功能生成的自信且清晰的旁白。重点突出明确的问题陈述、独特的解决方案和强有力的行动号召，使叙述简洁有力，吸引忙碌的投资者。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的1分钟专业投资者推介视频，为成熟企业展示新项目给关键利益相关者。采用时尚的企业视觉美学，结合数据可视化和通过HeyGen功能生成的清晰、专业的字幕/说明，确保每个要点都被理解。音频应权威且信息丰富，在整个演示过程中强化您的专业品牌，增强观众的信心和清晰度。
示例提示词2
开发一个吸引人的2分钟演示视频，面向潜在投资者，为科技创新者解释复杂的产品功能。利用现代和互动的视觉效果，结合HeyGen的AI虚拟形象，以清晰和精确的方式阐述复杂概念，并通过动态视觉元素展示产品功能。音频应具解释性和热情，引导观众了解您创新的技术方面，有效地充当视频形式的AI推介演示生成器。
示例提示词3
为在紧迫期限下运营的创始人制作一个快速且有影响力的45秒推介视频，突出您创业公司的价值主张。利用HeyGen的多样化模板和场景功能，建立快速且简洁的视觉风格，快速传达关键优势。音频应轻快且直接，给观众留下深刻印象，使其成为一个有效的投资推介视频制作工具，能够高效地交付结果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

投资推介视频制作工具的工作原理

轻松制作专业的投资者推介视频，清晰表达您的愿景，吸引潜在投资者，并获得您所需的资金以发展您的企业。

1
Step 1
创建您的推介视频内容
首先使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的视频内容，确保您的核心信息清晰简洁。
2
Step 2
添加专业视觉效果和品牌
通过整合逼真的AI虚拟形象和自定义品牌元素，提升您的演示效果，使您的视频呈现出与投资者共鸣的精致专业外观。
3
Step 3
用有影响力的音频完善您的故事
通过生成清晰且引人入胜的旁白来增强您的叙述，增加深度和情感，确保您的故事有效地传达您的价值主张和愿景。
4
Step 4
导出并分享以获得融资成功
完成您的高质量投资者推介视频，准备分享，并以惊艳的4K分辨率下载，留下持久印象，自信地获得融资。

常见问题

HeyGen如何简化AI推介演示视频的制作？

HeyGen利用直观的拖放编辑器和AI驱动的视频制作平台，简化了引人注目的推介演示视频的制作过程。用户可以轻松地从脚本或提示生成内容，使创建专业投资者推介视频的过程高效且易于访问。

HeyGen为投资者推介视频提供了哪些高级功能？

HeyGen提供了高级功能，如逼真的AI虚拟形象和惊艳的4K分辨率输出，以提升您的投资推介视频。您可以结合动态视觉元素并应用专业品牌，以确保您的演示脱颖而出。

HeyGen能否通过专业的投资推介视频帮助获得融资？

当然可以。HeyGen是一个强大的投资推介视频制作工具，旨在通过创建有影响力且专业的投资者推介视频帮助您获得融资。我们的平台支持有效的叙事技巧，以清晰地传达您的愿景并吸引潜在投资者。

是否有免费模板可快速启动AI推介演示？

是的，HeyGen提供了多种专为创建AI推介演示而设计的免费模板。这些模板提供了一个快速且专业的起点，让您专注于内容并加速投资推介视频的生成。