介绍性培训路径视频制作器：简化学习
轻松构建引人入胜的培训路径。使用AI虚拟形象将复杂主题简化为令人难忘的视频课程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个90秒的员工入职视频，针对混合工作环境中的新员工，重点介绍他们的初始培训路径和公司文化。视频应采用友好和鼓励的视觉风格，利用HeyGen的多样化模板和场景保持品牌一致性，并通过引人入胜的AI虚拟形象引导观众了解重要信息，使入职过程既欢迎又高效。
制作一个2分钟的技术细分视频，面向经验丰富的工程师，详细介绍复杂新软件模块的架构，突出关键组件及其交互。视觉风格必须高度信息化，结合媒体库/库存支持的屏幕录制和技术图表，配以清晰、详细的解释。通过启用HeyGen的字幕/说明功能，确保全球团队的可访问性，以实现最大程度的理解。
制作一个简洁的45秒介绍性培训路径视频，解释一个具有挑战性的技术概念，以便销售团队更好地理解产品优势，优化在各种社交媒体平台上的分发。视觉风格应动态且引人入胜，使用HeyGen的从脚本到视频功能快速传达信息。关键是利用纵横比调整和导出功能，确保视频完美适应横向、纵向和方形格式，无需手动重新编辑，最大化覆盖面和影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化培训视频的制作？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从文本到视频的功能，高效地将脚本转化为专业的培训视频。这个强大的AI视频制作器允许用户无需复杂的视频编辑技能即可创建高质量的教学内容。
HeyGen提供哪些创意工具来定制视频内容？
HeyGen提供了一个全面的媒体库、可定制的视频模板和强大的品牌控制，确保您的培训视频与品牌形象一致。用户可以轻松整合他们的标志和品牌颜色，以获得统一和专业的外观。
HeyGen能为我的教学路径生成动态配音和准确的字幕吗？
是的，HeyGen在配音生成方面表现出色，为您的教学路径视频制作项目提供一系列自然的声音。它还自动生成准确的字幕和说明，增强了观众在所有培训视频中的可访问性和参与度。
HeyGen如何支持有效的员工入职和在线课程？
HeyGen是理想的教学路径视频制作器，使企业能够轻松创建引人入胜的员工入职和在线课程内容。其直观的平台帮助快速简化信息培训视频的制作，使提供一致的学习体验变得简单。