制作一个吸引人的1分钟视频，专为应届毕业生和初级求职者设计，重点在于掌握常见的行为面试问题。视觉风格应温暖且鼓舞人心，采用AI化身提供清晰、自信的建议，并通过专业的语音生成引导观众在模拟面试中有效应对。

示例提示词1
开发一个90秒的信息性教学视频，针对软件工程师和IT专业人士，为他们准备严苛的技术问题。采用现代、分析的视觉风格，配以动态文本动画和权威的旁白。利用从脚本到视频的功能准确传达复杂概念，并确保启用实时转录以提高可访问性，使这些AI驱动的面试练习视频极具成效。
示例提示词2
想象一个精致的2分钟企业培训视频，专为人力资源专业人士和招聘机构设计，展示如何利用面试培训视频生成器。该视频将采用简洁的教学美学，配有屏幕图形和引人入胜的专业语音，结合各种视频模板展示多样的面试场景，突出生成式AI在高效创建真实AI面试准备内容中的强大作用。
示例提示词3
如果你能设计一个吸引人的45秒宣传视频，完美适合任何准备重要工作面试的人呢？这样的视频将采用动态和积极的视觉风格，使用快速剪辑和欢快的背景音乐，由AI面试视频制作器呈现关键提示。它将显著显示字幕/说明文字以达到最大效果，并利用纵横比调整和导出功能优化适用于各种社交媒体平台，强调即时反馈的价值。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

面试培训视频生成器的工作原理

轻松使用AI化身和动态内容创建真实的模拟面试视频，提升您的技能并增强您在任何工作面试中的信心。

1
Step 1
创建您的面试场景
首先粘贴您的面试脚本，包括具体的技术或行为问题。我们的从脚本到视频功能将自动将您的文本转换为面试官的口语对话。
2
Step 2
选择您的AI面试官
从多样化的真实AI化身中选择一位作为您的面试官。这将提供一个动态且引人入胜的模拟面试体验，感觉真实。
3
Step 3
添加专业语音
为您的面试官台词增强自然的语音生成。您还可以结合视频模板或库存媒体来丰富您的模拟面试的背景和设置。
4
Step 4
导出并练习
一旦您的面试培训视频完成，按您所需的纵横比导出。使用这些模拟面试来回顾您的回答，完善您的表达，并自信地为真实的工作面试做好准备。

澄清复杂的面试场景

将具有挑战性的技术和行为面试问题分解为清晰、易于理解的AI培训视频。

常见问题

HeyGen如何生成AI面试培训视频？

HeyGen利用先进的生成式AI和“AI化身”技术，将您的“从脚本到视频”转化为现实。这使您能够轻松创建真实的“AI驱动的面试练习视频”，从简单的文本输入中生成各种“工作面试”场景。

HeyGen能否根据特定场景定制AI面试练习视频？

当然可以。通过HeyGen，您可以通过选择多样的“视频模板”和使用强大的“视频编辑工具”来个性化您的“模拟面试”。这确保了您的“面试培训视频生成器”能够满足特定的“技术问题”或“行为问题”需求。

我可以使用HeyGen模拟哪些类型的工作面试场景？

HeyGen在“AI面试准备”方面非常灵活，允许您模拟各种“工作面试”场景。您可以创建涵盖常见“行为问题”和专业“技术问题”的场景，提供全面的练习。

HeyGen是否提供从文本到视频的功能来创建模拟面试？

是的，HeyGen的核心“从脚本到视频”功能非常适合创建“模拟面试”。您可以轻松地将书面内容转化为引人入胜的“AI驱动的面试练习视频”，使用“AI化身”主持人和先进的“语音生成”技术。