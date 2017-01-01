全球团队的国际培训视频制作工具

通过无缝的一键翻译，为全球员工创建引人入胜的培训视频，确保普遍理解。

想象一个为国际背景下负责员工入职的HR和L&D团队设计的60秒动画解说视频。视觉风格应明亮且充满亲和力，展示多样化的AI化身介绍公司关键政策和文化要点。音频将使用清晰的语音生成技术，针对多种语言进行本地化，确保每位新员工都能感受到包容并理解重要信息，有效地改变传统国际培训视频制作体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个针对需要快速技术培训更新的混合型员工的简洁45秒微学习视频。视觉风格将现代且简洁，利用从脚本到视频的技术快速创建内容，并辅以来自综合媒体库的相关库存视觉素材。专业且清晰的旁白风格将有效地引导观众理解复杂信息，使其成为敏捷知识共享的理想解决方案。
示例提示词2
开发一个面向国际部门所有员工的综合90秒合规培训视频。视觉呈现应清晰且权威，利用预设计模板和场景保持品牌一致性和专业性。视频将自动添加多语言字幕/说明，以确保全球可访问性和对关键法规信息的理解，增强员工发展工作的整体影响。
示例提示词3
为希望轻松创建教育资源的主题专家制作一个引人入胜的30秒宣传视频。这个动态视频将展示一个充满热情的AI化身，解释如何轻松制作高质量的培训视频。视觉美学将充满活力且节奏快速，展示适用于各种平台的纵横比调整和导出功能，突显其作为国际培训视频制作工具的强大功能。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

国际培训视频制作工具的工作原理

高效创建引人入胜且全球可访问的培训视频，确保您的信息在全球多元化团队中产生共鸣。

Step 1
创建您的培训视频
首先使用我们强大的从文本到视频功能将您的脚本转换为动态视频，或从可定制的模板中选择快速设置场景。
Step 2
选择您的AI化身和语音
通过逼真的AI化身和自然的AI语音增强您的视频，提供超过200种声音和语言，使您的内容对任何观众都具有亲和力和吸引力。
Step 3
应用一键翻译
通过一键翻译轻松本地化您的培训内容，自动将您的视频翻译成多种语言，覆盖全球员工。
Step 4
导出以实现全球可访问性
完成您的视频并以各种纵横比导出，确保您的国际培训视频已准备好在任何平台上使用并在全球范围内可访问。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂培训

将复杂主题分解为清晰易懂的视频内容，增强国际多元化团队的学习效果。

常见问题

HeyGen如何简化培训视频的制作？

HeyGen是一个领先的生成式AI平台，能够高效地为员工入职、技术培训和合规培训制作高质量的培训视频。其先进的AI化身和从文本到视频的功能将脚本转化为引人入胜的内容。

是什么让HeyGen成为理想的国际培训视频制作工具？

HeyGen作为国际培训视频制作工具的优势在于提供强大的“一键翻译”和多语言视频播放器，确保您的内容在全球范围内的可访问性。这使得组织能够有效地在不同团队和地区之间进行沟通。

HeyGen能否支持各种视频编辑功能和内容格式？

是的，HeyGen提供全面的视频编辑功能，包括可定制的模板和AI屏幕录制器，以增强您的培训视频。用户还可以利用AI语音和屏幕录制来创建动态内容。

HeyGen的AI视频平台如何提升学习和发展？

HeyGen的AI视频平台利用尖端的生成式AI，通过AI化身和从文本到视频的技术创建引人入胜的教育资源。这种创新方法促进了更好的知识保留，并简化了高影响力学习材料的制作。