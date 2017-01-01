全球团队的国际培训视频制作工具
通过无缝的一键翻译，为全球员工创建引人入胜的培训视频，确保普遍理解。
创建一个针对需要快速技术培训更新的混合型员工的简洁45秒微学习视频。视觉风格将现代且简洁，利用从脚本到视频的技术快速创建内容，并辅以来自综合媒体库的相关库存视觉素材。专业且清晰的旁白风格将有效地引导观众理解复杂信息，使其成为敏捷知识共享的理想解决方案。
开发一个面向国际部门所有员工的综合90秒合规培训视频。视觉呈现应清晰且权威，利用预设计模板和场景保持品牌一致性和专业性。视频将自动添加多语言字幕/说明，以确保全球可访问性和对关键法规信息的理解，增强员工发展工作的整体影响。
为希望轻松创建教育资源的主题专家制作一个引人入胜的30秒宣传视频。这个动态视频将展示一个充满热情的AI化身，解释如何轻松制作高质量的培训视频。视觉美学将充满活力且节奏快速，展示适用于各种平台的纵横比调整和导出功能，突显其作为国际培训视频制作工具的强大功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化培训视频的制作？
HeyGen是一个领先的生成式AI平台，能够高效地为员工入职、技术培训和合规培训制作高质量的培训视频。其先进的AI化身和从文本到视频的功能将脚本转化为引人入胜的内容。
是什么让HeyGen成为理想的国际培训视频制作工具？
HeyGen作为国际培训视频制作工具的优势在于提供强大的“一键翻译”和多语言视频播放器，确保您的内容在全球范围内的可访问性。这使得组织能够有效地在不同团队和地区之间进行沟通。
HeyGen能否支持各种视频编辑功能和内容格式？
是的，HeyGen提供全面的视频编辑功能，包括可定制的模板和AI屏幕录制器，以增强您的培训视频。用户还可以利用AI语音和屏幕录制来创建动态内容。
HeyGen的AI视频平台如何提升学习和发展？
HeyGen的AI视频平台利用尖端的生成式AI，通过AI化身和从文本到视频的技术创建引人入胜的教育资源。这种创新方法促进了更好的知识保留，并简化了高影响力学习材料的制作。