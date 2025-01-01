国际服务视频生成器：快速走向全球
即时与全球受众对话。将文本转换为引人入胜的视频，配以无缝的语音生成。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的30秒社交媒体广告，专为内容创作者和社交媒体营销人员设计，展示从文本到视频的转换速度。美学风格应快速节奏，色彩鲜艳，文字动画引人入胜，配以流行的活力音乐，利用从脚本到视频的功能，将简单的想法转化为引人注目的社交媒体内容，并自动生成字幕/说明文字，使其更具可访问性和影响力。
制作一个信息丰富的60秒解释视频，面向企业培训师和教育工作者，轻松阐释复杂概念。采用干净、专业的视觉风格，友好的AI化身传递内容，配以平静、权威的声音，利用各种模板和场景有效地构建教育材料，突出AI化身在制作引人入胜的解释视频中的多功能性。
设计一个鼓舞人心的40秒产品发布视频，针对营销团队和初创公司，强调简化的视频制作。视觉叙事应现代且充满理想，包含流畅的过渡和高质量的媒体库/库存支持的素材，配以振奋人心的管弦乐音乐，展示如何轻松创建专业的宣传视频，并通过调整纵横比和导出适应各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何将文本转化为引人入胜的视频？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，轻松将您的脚本转化为引人入胜的视频。通过逼真的AI化身和复杂的文本到视频功能，您可以轻松实现创意并最大化创作输出。
HeyGen为视频创作提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在每个视频中无缝整合品牌标识。您可以在各种视频模板中自定义元素，如标志和品牌颜色，确保为您的受众提供一致且专业的宣传视频。
HeyGen能否生成多语言语音以进入全球市场？
当然可以。HeyGen支持全面的语音生成功能，允许您创建多语言视频。此功能非常适合通过国际服务视频生成器内容拓展全球市场，确保您的信息在全球范围内产生共鸣。
HeyGen如何简化多样化视频内容的创作，如解释视频或社交媒体视频？
HeyGen通过直观的平台简化了各种用途的视频创作。您可以利用大量的视频模板和AI视频工具，轻松高效地制作高质量的解释视频、社交媒体内容或培训视频。