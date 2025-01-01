全球团队的最佳国际入职视频生成器
通过我们的AI视频生成器简化全球员工入职，利用从脚本到视频的强大文本转换实现一致的信息传递。
开发一段90秒的综合技术培训视频，专为新员工学习内部软件系统导航而设计，重点在于高效的员工入职。利用从脚本到视频的文本转换，准确传达逐步指示，结合屏幕录制和清晰的视觉提示。视觉风格应简洁且具有指导性，可能会有AI化身引导用户浏览界面，音频风格应精确且对话式，并配有必要的字幕/说明文字，以适应多样化的学习偏好。
设计一段45秒的引人入胜的视频，突出公司文化和价值观，面向所有新员工，利用入职视频制作工具的力量。视觉风格应激励人心且充满活力，混合使用媒体库/库存支持中的高质量素材与现有模板和场景的自定义品牌元素。音频风格应配有振奋人心的背景音乐和温暖、清晰的旁白，使入职视频从第一天起就显得个性化且有影响力。
制作一段专为人力资源和学习与发展经理设计的60秒精美视频，展示如何轻松地为不同国际地区本地化入职内容。视频应展示各种平台的纵横比调整和导出灵活性，并突出语音生成如何快速调整信息。视觉风格应现代、简洁且专业，巧妙地融入多元文化元素，音频传递应清晰、专业，强调创建多语言AI配音的效率，以确保有效的国际入职。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化国际入职视频的创建？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，用户只需输入脚本即可创建引人入胜的国际入职视频。我们的平台提供多样化的AI化身和逼真的语音生成，无需摄像机或演员即可简化整个制作过程。
HeyGen提供哪些功能来本地化入职内容？
HeyGen支持全面的入职视频本地化，这对全球团队至关重要。您可以利用多语言AI配音来接触多样化的员工，并自动生成准确的字幕/说明文字，确保您的信息被普遍理解。
HeyGen能否帮助在员工入职视频中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供强大的自定义和品牌控制，允许您在每个员工入职视频中融入公司的标志、颜色和其他品牌元素。这确保了所有培训视频的专业性和一致性的信息传递。
如何轻松分享和分发使用HeyGen创建的入职视频？
HeyGen通过多种导出和分享选项使分享入职视频变得轻而易举。视频完成后，您可以以多种格式下载或直接分享，确保您的培训视频快速高效地到达新员工手中。