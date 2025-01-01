国际新闻视频制作工具：AI驱动的全球故事

快速制作高质量新闻视频。利用动态AI虚拟形象呈现您的国际故事。

制作一个45秒的视频，展示HeyGen作为国际新闻视频制作工具的强大功能，适合有志成为公民记者和全球事务爱好者的人士。视觉风格应专业且权威，类似高端新闻广播，并配以清晰、引人入胜的AI配音来传达报道。利用HeyGen的高级AI虚拟形象主持新闻片段，确保动态且可信的呈现。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个30秒的片段，专为需要快速、有效新闻更新的小企业主和内容创作者设计。这个新闻视频制作提示应具有快节奏、信息丰富的视觉风格，配以现代图形和轻松亲切的AI声音。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将书面内容转换为精美视频，并自动添加字幕/说明文字以实现最大可访问性。
示例提示词2
开发一个引人入胜的60秒作品，面向教育工作者和非营利组织，突出全球问题，展示HeyGen作为多功能全球新闻视频制作工具的作用。视觉和音频风格应类似纪录片，视觉丰富，配以多样化的素材和情感化的叙述声音。通过整合HeyGen库中的各种模板和场景，增强故事讲述，提供精美且引人入胜的视觉流。
示例提示词3
为社交媒体经理和数字营销人员制作一个简洁的15秒更新，展示HeyGen如何作为高效的AI新闻生成器。视频应视觉上引人注目，并针对移动设备观看进行优化，配以有力、影响力强的AI声音。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松适应各种平台的内容分发，同时使用AI虚拟形象呈现简报。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

国际新闻视频制作工具的工作原理

轻松制作引人入胜的全球新闻视频。使用AI驱动的工具和多样化的媒体选项，将您的脚本转化为专业的多语言新闻片段。

1
Step 1
创建您的新闻脚本
首先输入您的新闻故事脚本。我们的平台将您的文本转化为动态视频内容，成为您新闻视频制作体验的基础。
2
Step 2
选择AI新闻主播和媒体
从多样化的AI虚拟形象中选择一个作为您的屏幕AI新闻主播。通过整合我们丰富素材库中的相关素材，增强您的叙述。
3
Step 3
添加专业润色
利用我们全面的视频编辑器来完善您的内容。生成多语言的自动字幕和说明文字，确保您的信息清晰地传达给全球观众。
4
Step 4
导出您的全球广播
一旦满意，轻松以您所需的纵横比导出您的国际新闻视频。您的专业广播现在可以在YouTube等平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩展全球新闻解释

.

开发更深入的国际新闻解释和报道，有效地向更广泛的全球观众传达和解释复杂主题。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我制作国际新闻视频？

HeyGen是一个先进的AI新闻生成器，能够让用户轻松制作专业的国际新闻视频。利用我们强大的从文本到视频功能和多语言支持，高效地制作引人入胜的全球新闻内容。

HeyGen是否提供模板以简化新闻视频制作？

是的，HeyGen提供了多样化的专业视频模板，专为新闻视频制作而设计。这些模板结合我们直观的拖放界面，大大简化了您的工作流程，实现快速新闻视频制作。

HeyGen包含哪些AI功能以制作引人入胜的新闻内容？

HeyGen整合了尖端的AI功能，包括逼真的AI虚拟形象和先进的AI配音生成，以提升您的新闻视频。自动字幕进一步确保您的内容对更广泛的观众具有吸引力和可访问性。

我可以使用HeyGen定制我的新闻视频以适应特定品牌和全球观众吗？

当然可以。HeyGen强大的视频编辑器允许广泛的定制，包括从我们全面的素材库中整合素材，以增强您的全球新闻视频。通过品牌控制和全面的多语言支持，轻松为多样化的国际观众量身定制您的内容。