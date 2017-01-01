国际AI视频生成器为全球内容服务
利用我们的从脚本到视频功能，轻松将脚本转化为多语言视频内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为渴望扩大在线影响力的小企业主制作一个45秒的动态教程。视频应具有友好、鼓舞人心的视觉美感，配以清晰简洁的文字叠加和温暖亲切的旁白。强调如何轻松创建多语言视频内容，利用HeyGen的高级语音生成功能即时翻译并将信息传递到新市场。
开发一个30秒的快节奏、视觉吸引力强的社交媒体广告，针对初创公司创始人推广他们的尖端技术。视频应充满活力的图形和快速剪辑，配以现代、动感的电子节拍。通过利用HeyGen的多样化模板和场景，展示制作高质量营销视频的速度和简便性，以激发他们的创意过程。
制作一个引人入胜的75秒叙事短片，为有抱负的故事讲述者和独立电影制片人量身定制，将简单的书面概念转化为丰富的视觉体验。视觉风格应唤起电影般的质感，配以富有氛围的灯光和引人入胜的图像，辅以戏剧性、富有表现力的音乐和感人的旁白。展示HeyGen的从脚本到视频的能力，以前所未有的轻松将最复杂的故事呈现出来。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助用户从文本创建AI视频？
HeyGen是领先的文本到视频AI生成器，使用户能够将简单的脚本转化为工作室质量的视频。通过我们的平台，您可以轻松生成引人入胜的内容，使用逼真的AI化身和多种视频模板，简化整个AI视频创作过程。
我可以自定义AI生成视频的视觉元素和品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您自定义表情甚至化身服装。您还可以整合电影级B-roll，并应用品牌的特定颜色，以确保所有AI视频完美符合品牌形象并具有视觉吸引力。
是什么让HeyGen成为有效的国际AI视频生成器？
HeyGen作为国际AI视频生成器的突出之处在于支持超过175种语言和方言，实现真正的多语言视频内容。我们先进的AI配音和语音功能确保您的信息在全球范围内产生共鸣，使您能够轻松接触多元化的观众。
HeyGen如何简化引人入胜的营销视频的制作？
HeyGen通过直观的在线编辑器和AI脚本生成器简化了营销视频的创建。这个简单的视频创作过程使营销人员能够快速制作专业内容，利用强大的视频编辑工具高效地打造有影响力的叙述。