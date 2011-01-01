员工内部视频学院：简化培训
通过可扩展的培训计划提升员工参与度和知识保留，轻松使用HeyGen的从脚本到视频功能创建专业视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段45秒的员工培训视频，旨在提高现有员工对新软件功能的知识保留。视频应采用充满活力、现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐和清晰、热情的解说。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成旁白，确保准确性和一致性。
制作一段30秒的内部沟通视频，庆祝近期团队成就并加强积极的工作文化。视频应具有明亮、友好的视觉美感，鼓励的语气和可选的轻背景音乐。使用HeyGen的模板和场景快速组装出视觉吸引力的内容，激励整个员工队伍。
设计一段简洁的90秒视频，解释复杂的新公司政策，作为各部门可扩展培训计划的一部分。视觉和音频风格应具指导性和清晰性，优先考虑易于理解的视觉效果和中立、权威的声音。整合HeyGen的字幕功能，以增强所有观众的可访问性和理解力，特别是在多样化的工作环境中。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的企业培训视频？
HeyGen通过使用逼真的AI虚拟形象和从文本到视频技术，帮助组织创建高度引人入胜的企业培训视频。这确保了一致且吸引人的学习体验，提高了员工的知识保留。
HeyGen为建立员工内部视频学院提供了哪些功能？
为了建立员工内部视频学院，HeyGen提供了强大的功能，如可定制的模板、强大的品牌控制和多语言支持。这使公司能够高效地制作各种员工培训视频和可扩展的培训计划。
HeyGen能否快速生成入职视频和内部沟通视频？
当然可以，HeyGen通过其高效的从文本到视频和旁白生成功能简化了入职视频和内部沟通视频的创建。用户可以轻松添加字幕并快速制作高质量内容，提高整体沟通效率。
HeyGen如何支持培训视频中的员工参与度和可访问性？
HeyGen通过提供动态AI虚拟形象和自动字幕功能提高培训视频中的员工参与度和可访问性。其轻松调整各种平台的纵横比大小的能力确保内容始终易于理解，并有助于营造积极的工作文化。