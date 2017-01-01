内部更新视频制作工具：轻松的AI视频创作
使用AI虚拟人轻松创建令人惊叹的内部沟通视频，以进行引人入胜的团队更新。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为全体公司员工制作一段45秒的动态新闻更新视频，展示近期公司里程碑和即将到来的活动。音频应轻快，配有引人入胜的背景音乐，并辅以屏幕文字和生动的视觉效果。利用HeyGen的模板和场景快速制作，并添加字幕以增强可访问性，使其成为出色的内部更新视频制作工具。
制作一段90秒的内部培训沟通视频，专为新员工设计，详细介绍基本的软件入职流程。视觉风格应清晰且逐步指导，配有平和的指导性语音。使用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成旁白，并从媒体库/素材支持中整合相关视觉效果，以有效展示每个步骤。
为跨职能团队创建一段简洁的30秒团队沟通视频，宣布新的合作计划。目标是友好且鼓励的视觉风格，配以简洁现代的图形和充满活力的音轨。通过使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频可以在各种平台上轻松分享，使其成为快速公告的多功能视频制作工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化内部沟通视频的制作？
HeyGen利用先进的“AI视频创作”将脚本转化为专业的“内部沟通视频”。用户可以从多样的“AI虚拟人”中选择，并利用“从文本到视频”功能快速生成引人入胜的更新，无需复杂的编辑。
HeyGen有哪些功能使其成为高效的内部更新视频制作工具？
作为直观的“内部更新视频制作工具”，HeyGen提供多种可定制的“模板”以快速启动项目。其集成的“语音生成”和快速视频合成功能使团队能够快速制作高质量的视频。
HeyGen能否帮助新闻更新视频保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen支持强大的“品牌控制”，允许您将公司的标志、颜色和字体融入所有“新闻更新视频”中。这确保了每个AI创作都与您的企业形象完美契合。
HeyGen如何支持各种类型的团队沟通，如入职或培训视频？
HeyGen是一款多功能的“视频制作工具”，旨在支持多样的“团队沟通”需求，从动态的“入职视频”到全面的“内部培训沟通”。其用户友好的界面和丰富的功能集使其成为任何内部视频需求的理想选择。