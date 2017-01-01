简化沟通的内部更新生成器

通过从脚本到视频生成专业公告，提高员工参与度并节省时间。

为所有员工创建一个45秒的视频，作为公司范围的内部更新生成器，宣布最新的季度成就和未来的战略目标。视觉风格应简洁专业，包含动态文字叠加，音频应具有自信和激励人心的语调。利用HeyGen的AI虚拟形象传达关键信息，确保公司各部门之间的沟通一致，营造共同成功的氛围。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
专为市场部开发一个30秒的视频，提供关于新活动启动的快速内部更新。视觉风格应充满活力和现代感，结合鲜艳的色彩和振奋人心的背景音乐，以提高员工的参与度。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将书面更新高效地转化为引人入胜的视觉内容，确保每个人都知情并受到激励。
示例提示词2
为经理和团队负责人制作一个60秒的视频，利用AI公告生成器介绍新的第三季度政策变更。视觉风格应清晰权威，包含专业图形和冷静的信息性旁白，以确保组织一致性。使用HeyGen的模板和场景快速组装一个精美的演示，有效传达关键信息和指导方针。
示例提示词3
为全体员工设计一个30秒的视频广播，分享成功完成项目后的鼓舞人心的信息。视觉风格应温暖庆祝，结合细腻的动画和愉快轻松的音乐，以传达感激之情。这个省时的公告可以通过HeyGen的语音生成功能快速生成，添加个人风格而无需大量拍摄。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

内部更新生成器的工作原理

使用我们的AI驱动生成器和直观的设计工具，轻松创建引人入胜且专业的内部更新，推动员工参与和组织一致性。

1
Step 1
选择您的模板
首先从各种专业设计的公告模板中选择，以快速传达关键的内部更新，确保所有公司沟通的一致起点。
2
Step 2
使用AI自定义
通过添加动态元素增强您的信息。利用HeyGen的AI虚拟形象或从脚本到视频的功能，使您的内部更新栩栩如生，更具吸引力。
3
Step 3
应用您的品牌
在所有员工信息中保持一致的品牌形象。轻松使用品牌控制（标志、颜色）应用您的品牌工具包，确保每个公告都能立即识别且专业。
4
Step 4
生成和分发
完成您的内部公告并生成准备分发的专业公告。这个简化的过程确保您的信息清晰、有影响力，并促进更大的员工参与。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递鼓舞人心的员工信息

.

通过AI虚拟形象生成激励信息和领导更新，促进团队内强大的公司文化和组织一致性。

background image

常见问题

HeyGen如何简化内部更新和公司沟通？

HeyGen作为一个直观的AI内部沟通生成器，能够快速制作引人入胜的内部更新。通过AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，您可以高效地传达重要信息，促进更好的组织一致性。

是什么让HeyGen成为专业公告的有效AI公告生成器？

HeyGen的AI公告生成器提供了一个强大的平台，轻松生成专业公告。其拖放编辑器、丰富的公告模板和品牌工具包功能允许您自定义设计，确保您的产品公告反映品牌形象。

HeyGen如何通过AI驱动的信息增强员工参与度？

HeyGen通过将简单的脚本转化为引人入胜的视频信息，显著提高员工参与度。平台的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能确保内部沟通更具活力和影响力，使员工信息更令人难忘，并为创作者节省时间。

我可以使用HeyGen自定义公告的设计和品牌吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，包括通过品牌工具包整合您的标志和品牌颜色。这使您能够完全自定义内部更新和产品公告的设计，确保公司沟通的一致性和专业外观。