简化沟通的内部更新生成器
通过从脚本到视频生成专业公告，提高员工参与度并节省时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
专为市场部开发一个30秒的视频，提供关于新活动启动的快速内部更新。视觉风格应充满活力和现代感，结合鲜艳的色彩和振奋人心的背景音乐，以提高员工的参与度。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将书面更新高效地转化为引人入胜的视觉内容，确保每个人都知情并受到激励。
为经理和团队负责人制作一个60秒的视频，利用AI公告生成器介绍新的第三季度政策变更。视觉风格应清晰权威，包含专业图形和冷静的信息性旁白，以确保组织一致性。使用HeyGen的模板和场景快速组装一个精美的演示，有效传达关键信息和指导方针。
为全体员工设计一个30秒的视频广播，分享成功完成项目后的鼓舞人心的信息。视觉风格应温暖庆祝，结合细腻的动画和愉快轻松的音乐，以传达感激之情。这个省时的公告可以通过HeyGen的语音生成功能快速生成，添加个人风格而无需大量拍摄。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化内部更新和公司沟通？
HeyGen作为一个直观的AI内部沟通生成器，能够快速制作引人入胜的内部更新。通过AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，您可以高效地传达重要信息，促进更好的组织一致性。
是什么让HeyGen成为专业公告的有效AI公告生成器？
HeyGen的AI公告生成器提供了一个强大的平台，轻松生成专业公告。其拖放编辑器、丰富的公告模板和品牌工具包功能允许您自定义设计，确保您的产品公告反映品牌形象。
HeyGen如何通过AI驱动的信息增强员工参与度？
HeyGen通过将简单的脚本转化为引人入胜的视频信息，显著提高员工参与度。平台的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能确保内部沟通更具活力和影响力，使员工信息更令人难忘，并为创作者节省时间。
我可以使用HeyGen自定义公告的设计和品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，包括通过品牌工具包整合您的标志和品牌颜色。这使您能够完全自定义内部更新和产品公告的设计，确保公司沟通的一致性和专业外观。