Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为软件培训师和技术支持团队开发一个2分钟的互动视频教程，演示新视频培训软件的复杂功能。加入字幕/说明以提高可访问性，并利用从脚本到视频的技术，以现代、清晰的视觉风格和有帮助的语气解释每一步。
示例提示词2
为您的在线知识中心制作一个1分钟的更新，目标是内容创作者和知识库管理员，以增强知识保留。使用从脚本到视频的技术快速将文章转换为信息丰富且简洁的视频，应用专业的模板和场景，呈现出视觉吸引力和流畅的过渡风格。
示例提示词3
为市场团队或远程工作培训师创建一个45秒的移动友好视频，展示使用内部培训视频平台的快速技巧。确保在任何设备上都能获得最佳观看效果，使用纵横比调整和导出功能，并通过媒体库/库存支持的视觉效果丰富内容，呈现出动态的视觉风格和友好、轻快的旁白。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

内部培训视频平台的工作原理

通过强大的内部培训视频平台简化员工入职培训和知识共享，确保高效学习和改善知识保留。

1
Step 1
创建引人入胜的内容
利用强大的工具生成高质量的内部培训视频，结合HeyGen的AI虚拟形象，让您的脚本通过动态的演示者栩栩如生。
2
Step 2
添加专业增强功能
通过添加必要元素来完善您的视频。轻松生成字幕/说明，以提高所有员工的可访问性和理解力。
3
Step 3
应用一致的品牌
确保所有培训材料的品牌一致性。使用品牌控制将公司的标志和颜色无缝整合到您的视频和平台界面中。
4
Step 4
安全导出和分享
准备好您的培训视频以供分发。以多种格式和纵横比导出您的内容，然后安全地与您的团队分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的内部主题以增强理解

使用AI视频将复杂的主题分解为易于理解的内容，使复杂的内部培训更易于访问和有效。

常见问题

HeyGen如何简化内部培训视频的制作？

HeyGen通过AI虚拟形象和从文本到视频的技术轻松将脚本转化为专业的内部培训视频。这个强大的视频制作工具让您无需复杂的编辑工具即可快速开发引人入胜的员工培训内容。

HeyGen提供哪些技术功能来增强员工培训内容？

HeyGen提供先进的AI增强功能，包括无缝的语音生成和自动字幕及转录以提高可访问性。这些技术工具确保您的员工培训视频专业化并能覆盖更广泛的受众，优化知识保留。

HeyGen能否帮助定制品牌和视频编辑以适应电子学习平台？

当然可以，HeyGen提供强大的定制品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色直接整合到电子学习内容中。其直观的界面还支持高效的视频编辑，并提供模板以简化可定制数字培训课程的开发。

HeyGen是否提供快速开发视频培训软件内容的工具？

是的，HeyGen提供了一个简化的平台，适合快速内容开发，非常适合创建全面的视频培训软件材料和互动视频教程。用户可以利用预构建的模板和庞大的媒体库高效地制作高质量的入职培训和学习管理系统资源。