内部培训生成器：快速创建定制课程
使用我们的AI驱动课程创建工具快速构建公司定制培训，将脚本转化为引人入胜的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
解锁完全自定义课程构建解决方案的力量，完美契合公司量身定制的培训需求，确保每位员工都能获得相关且有影响力的教育。这个60秒的视频专为企业领导者和培训协调员设计，需要专业、流畅的视觉风格，展示多样化的办公环境，权威的旁白配以激励人心的背景音乐，并应强调HeyGen的多功能模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持。
简化您创建重要培训材料的过程，提升您的电子学习计划，使知识传递比以往更快、更有效。这个30秒的视频面向小企业主和团队负责人，需要动态、快速的视觉风格，快速剪辑展示各种培训场景，配以HeyGen的语音生成功能生成的充满活力且清晰的旁白，并辅以自动字幕/说明。
步入学习的未来，使用AI驱动的课程创建工具，彻底改变您开发技能模块的方式，使高级内容变得可访问且适应性强。这个75秒的视频面向学习与发展创新者和技术前瞻型公司，应该采用未来主义、科技感的视觉风格，展示AI的工作过程，配以冷静、智能、略带未来感的旁白，展示HeyGen的先进AI化身和灵活的纵横比调整与导出功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何作为AI驱动的课程创建工具运作？
HeyGen通过使用AI化身和预构建模板将脚本转化为引人入胜的视频培训材料，简化了整个课程创建过程。这使公司能够快速生成高质量的内部培训模块，而无需丰富的视频制作经验。
HeyGen可以用作公司定制培训的课程构建器吗？
当然可以。HeyGen作为一个强大的定制课程构建器，帮助组织开发公司定制的培训内容，包括入职培训和合规培训，带有品牌元素和特定信息。您可以轻松创建与您的业务需求完美契合的技能模块。
可以使用HeyGen开发哪些类型的电子学习内容？
HeyGen作为一个多功能的在线课程创建者，赋予用户制作各种虚拟培训软件内容的能力，从综合电子学习项目到快速标准操作程序和技能模块。其从文本到视频的功能简化了多样化培训材料的生成。
HeyGen是生成内部培训的直观创作工具吗？
是的，HeyGen被设计为一个直观的创作工具，让任何人都能成为内部培训生成器，而无需事先的视频编辑经验。其用户友好的界面和强大的功能使课程创建高效且易于访问。