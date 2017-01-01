无缝沟通的终极内部发布视频制作工具

使用高级品牌控制，通过专业品牌视频提升员工理解和参与度。

制作一个60秒的内部发布视频，向所有内部员工介绍我们新的项目管理工具，重点突出关键优势和顺利的采用过程。视觉风格应简洁、专业且信息量大，配以友好、欢快的背景音乐，并利用HeyGen的文本转视频功能实现精准的信息传达。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的45秒视频，面向团队领导和经理，宣布即将推出的政策更新，旨在提高员工参与度。视觉和音频风格应现代、动态且引人入胜，使用多样化的AI化身以亲切的方式传达核心信息，利用HeyGen的AI化身功能个性化呈现。
示例提示词2
为销售部门制作一个实用的90秒解释视频，详细介绍如何使用新的CRM集成功能。视频需要清晰的分步骤视觉演示和冷静的指导性旁白，通过HeyGen生成准确的字幕/说明，确保所有关键信息的全面可访问性和理解。
示例提示词3
制作一个鼓舞人心的30秒内部沟通视频，庆祝公司最近的全体成就，旨在提升员工士气并加强共同成功的意识。视觉风格应振奋人心、充满活力和庆祝性，利用HeyGen的模板和场景快速组装引人注目的图形和动态过渡，并配以激励人心的音乐。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

内部发布视频制作工具的工作原理

快速制作专业、引人入胜的内部发布视频，通过创新的AI工具提升员工理解和参与度。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先起草您的信息。我们的文本转视频功能将您的脚本转化为动态视频，使内部沟通的内容创作变得高效。
2
Step 2
选择AI化身和场景
通过从多样化的AI化身和预设计场景库中选择，增强您的信息。这有助于个性化您的内部发布视频并吸引观众。
3
Step 3
应用一致的品牌
确保您的内部发布视频与公司的形象一致。利用品牌控制功能添加您的标志、品牌颜色和字体，打造统一的外观。
4
Step 4
生成并分享
完成您的视频，并轻松添加字幕/说明，确保所有员工的可访问性和清晰度。导出您的高质量内容，以实现有效的内部沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励内部团队并推动采用

激励员工并促进对新工具、政策或公司愿景的热情采用。

常见问题

HeyGen如何简化内部发布视频的制作？

HeyGen使团队能够高效制作引人入胜的内部发布视频。我们的AI视频制作工具使用文本转视频技术，让您可以将脚本转化为专业内容，配以逼真的AI化身和可定制的模板和场景，促进更好的员工参与。

HeyGen能否仅通过文本生成视频？

当然可以。HeyGen强大的AI视频制作工具专注于文本转视频生成。只需输入您的脚本，HeyGen就会创建一个完整的视频，配以自然的AI语音旁白，简化您的视频内容创作过程。

内部沟通视频有哪些品牌选项？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够在所有内部沟通视频中一致应用公司的标志、颜色和字体。利用我们可定制的模板和场景，确保每个视频都能专业地反映您的品牌形象。

除了内部发布视频，我还能用HeyGen创建哪些其他类型的内容？

HeyGen是一款多功能的AI视频制作工具，不仅限于内部发布视频。您可以高效创建高质量的培训视频、引人入胜的解释视频、引人注目的产品发布视频，以及各种其他视频内容创作需求，以增强内部沟通。