无缝沟通的终极内部发布视频制作工具
使用高级品牌控制，通过专业品牌视频提升员工理解和参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒视频，面向团队领导和经理，宣布即将推出的政策更新，旨在提高员工参与度。视觉和音频风格应现代、动态且引人入胜，使用多样化的AI化身以亲切的方式传达核心信息，利用HeyGen的AI化身功能个性化呈现。
为销售部门制作一个实用的90秒解释视频，详细介绍如何使用新的CRM集成功能。视频需要清晰的分步骤视觉演示和冷静的指导性旁白，通过HeyGen生成准确的字幕/说明，确保所有关键信息的全面可访问性和理解。
制作一个鼓舞人心的30秒内部沟通视频，庆祝公司最近的全体成就，旨在提升员工士气并加强共同成功的意识。视觉风格应振奋人心、充满活力和庆祝性，利用HeyGen的模板和场景快速组装引人注目的图形和动态过渡，并配以激励人心的音乐。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化内部发布视频的制作？
HeyGen使团队能够高效制作引人入胜的内部发布视频。我们的AI视频制作工具使用文本转视频技术，让您可以将脚本转化为专业内容，配以逼真的AI化身和可定制的模板和场景，促进更好的员工参与。
HeyGen能否仅通过文本生成视频？
当然可以。HeyGen强大的AI视频制作工具专注于文本转视频生成。只需输入您的脚本，HeyGen就会创建一个完整的视频，配以自然的AI语音旁白，简化您的视频内容创作过程。
内部沟通视频有哪些品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够在所有内部沟通视频中一致应用公司的标志、颜色和字体。利用我们可定制的模板和场景，确保每个视频都能专业地反映您的品牌形象。
除了内部发布视频，我还能用HeyGen创建哪些其他类型的内容？
HeyGen是一款多功能的AI视频制作工具，不仅限于内部发布视频。您可以高效创建高质量的培训视频、引人入胜的解释视频、引人注目的产品发布视频，以及各种其他视频内容创作需求，以增强内部沟通。