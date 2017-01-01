内部发布视频生成器：借助AI更快启动
轻松创建引人入胜的内部发布视频。使用AI化身简化团队的复杂信息。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个简洁的60秒解释视频，针对销售和市场团队，详细介绍即将推出产品的核心功能。视觉美学应简洁且专业，利用屏幕录制和动画叠加，所有叙述元素通过HeyGen的从脚本到视频功能高效制作，确保产品营销信息的准确传达。
制作一个欢迎新员工的30秒入职视频，庆祝他们的到来。视觉和音频风格应温暖且吸引人，展示多元化的团队成员和振奋人心的配乐，使用HeyGen的可定制模板和场景轻松创建，确保一致且积极的第一印象，增强员工参与度。
开发一个实用的50秒企业视频，为项目经理概述敏捷工作流程的新最佳实践。视觉方法应直接且具有指导性，结合HeyGen的媒体库/库存支持中的相关素材和图表，并配以专业的旁白，引导观众完成每一步的内部培训。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的内部沟通和发布视频？
HeyGen使团队能够高效创建专业级别、引人入胜的内部发布视频和沟通。我们的AI视频制作工具将您的脚本转化为精美的视频，使复杂信息对员工更易于理解和激动人心。
HeyGen为动态产品演示提供了哪些创意资产？
HeyGen提供了一个全面的创意引擎，允许您使用AI化身生成动态产品演示，并从脚本转换为视频。利用我们的可定制视频模板和丰富的媒体库，打造视觉上引人注目的内容。
HeyGen能否帮助我们在宣传视频中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够在每个宣传视频中融入您的标志、品牌色彩和自定义资产。这确保了所有创意输出都与您的品牌形象一致。
HeyGen如何简化培训和入职视频的制作过程？
HeyGen简化了企业培训和入职视频的端到端视频生成。我们的AI视频制作工具使用从脚本到视频的功能和AI旁白，快速制作引人入胜的AI驱动培训视频，节省大量时间和资源。