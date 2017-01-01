清晰视觉的内部路线图视频生成器
快速从任何文本创建“路线图视频”，通过强大的“脚本转视频”技术提升“内部沟通”。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的30秒视频，面向项目团队和跨职能合作伙伴，宣布新项目路线图的关键里程碑，促进协作感。该视频应具有快速、有冲击力的剪辑和屏幕文字，通过HeyGen的脚本转视频功能轻松实现紧迫感和兴奋感。
开发一个创新的45秒演示，面向创新团队和领导层，展示互动路线图的愿景。视觉和音频风格应未来感十足且流畅，由AI化身展示动态视觉和数据点，展示HeyGen的尖端AI化身。
设计一个信息丰富的90秒视频，面向希望优化内部沟通的团队，说明如何通过内部路线图视频生成器简化工作流程。采用对话式和真实的视觉风格，利用HeyGen的多样化模板和场景，清晰地逐步概述流程，并配以亲切的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化视觉路线图的创建？
HeyGen通过利用先进的AI化身和多样化的视频模板，简化了引人入胜的视觉路线图的创建。您可以快速将产品路线图转化为动态视频，以实现清晰的内部沟通。
我可以使用HeyGen直接从我的脚本生成路线图视频吗？
当然可以，HeyGen强大的脚本转视频功能让您可以轻松制作专业的路线图视频。您可以通过品牌控制进行自定义，并从各种AI旁白中选择，以匹配您的品牌风格。
HeyGen为视觉吸引力的项目路线图提供了哪些创意选项？
HeyGen提供了广泛的自定义选项，包括丰富的视频模板库和AI化身，以制作视觉吸引力和互动性强的路线图。轻松调整纵横比，并导出和分享您的项目路线图到所有平台。
HeyGen如何改善产品路线图的内部沟通？
HeyGen作为一个高效的AI视频制作工具，将复杂的产品路线图转化为引人入胜的路线图视频，以实现更清晰的内部沟通。这确保了您的团队通过动态且视觉丰富的内容了解关键举措。