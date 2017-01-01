使用内部流程视频制作工具简化流程
通过动态说明视频提升内部沟通，轻松使用AI虚拟形象创建。
为我们的IT支持团队开发一段90秒的"说明视频"，说明处理关键系统警报的新协议。视觉风格应精确且图解化，利用屏幕录制和动画注释，配以冷静的指导性旁白，并辅以"字幕/说明文字"，确保没有技术细节被遗漏。
制作一段1分钟的"内部沟通"视频，宣布更新的项目管理工作流程，面向所有部门负责人。目标是采用动态且引人入胜的视觉风格，结合相关的"媒体库/素材支持"资产来直观地解释变化，配以积极向上的鼓舞性旁白，突出效率提升，促进新流程的积极采纳。
设计一段简洁的45秒"培训视频"，为销售代表演示如何使用HeyGen的"从脚本到视频"功能在CRM系统中记录新线索。视频需要直接的、逐步的视觉呈现，配以友好而高效的语音，专注于实际应用，使忙碌的销售代表能够快速掌握新的"工作流程视频"程序，而无需冗长的解释。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI视频制作工具如何简化内部流程视频的创建？
HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，允许用户快速生成内部流程视频、培训视频和说明视频，从文本或脚本中生成。其用户友好的界面和可定制的模板大大简化了视频文档的制作，使复杂的工作流程易于理解，无需广泛的编辑技能。
HeyGen AI虚拟形象提供哪些定制和技术控制？
HeyGen为其AI虚拟形象提供强大的技术控制，使用户能够创建高度个性化的内容。您可以从各种AI虚拟形象中选择，定制其外观、手势和声音以匹配您的品牌，并将其整合到动画视频中。这个生成式AI平台提供了精确的控制，以实现有影响力的视觉沟通。
HeyGen是否提供带有旁白和字幕的高级AI文本到视频功能？
当然。HeyGen在AI文本到视频生成方面表现出色，将您的脚本转化为引人入胜的视频内容，配有多种语言和风格的AI旁白。该平台自动添加字幕和说明文字，提高了可访问性，确保您的信息清晰，即使在解释复杂的技术概念时也是如此。
我可以轻松导出和分享不同纵横比的HeyGen视频吗？
是的，HeyGen支持灵活的导出和分享选项，允许您以适合不同平台的各种纵横比下载视频，如MP4格式。您可以高效地调整内容以适应任何屏幕，确保您的视频文档和内部沟通在各处看起来都很专业。