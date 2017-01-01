内部流程视频生成器：快速创建培训视频

无需编辑技能即可制作有影响力的内部流程视频。利用我们直观的模板和场景，快速获得专业结果。

制作一个60秒的引人入胜的新员工入职视频，解释公司的核心价值观。视觉风格应温暖且充满欢迎感，展示多样化的AI化身在现代办公室环境中互动，配以友好且专业的语音生成。此内部沟通作品旨在快速将新团队成员融入公司文化。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的工作流程视频，演示新的费用报告程序，面向所有团队成员。视觉风格应清晰简洁，利用动态模板和场景展示每个步骤，并配有从脚本输入直接生成的说明性语音。这份操作指南将简化理解并确保合规。
示例提示词2
开发一个90秒的培训视频，为客户支持代理详细介绍新产品故障排除流程。视频需要干净、指导性的视觉风格，使用媒体库/库存支持的逐步视觉效果，确保复杂技术步骤的清晰性。实施字幕/说明以提高可访问性和强化效果，并配以平静清晰的旁白，以创建有效的视频文档用于此内部流程。
示例提示词3
设计一个30秒的内部公告视频，庆祝最近的团队成就，面向所有员工以提升士气并促进跨部门意识。视觉风格应欢快且充满庆祝气氛，使用明亮的色彩和快速的过渡，配以激励人心的音乐曲目。利用AI视频生成器快速组装动态视觉效果，并确保最终输出可以通过纵横比调整和导出轻松分享至各个平台，无需任何编辑技能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

内部流程视频生成器的工作原理

快速将您的内部流程和培训材料转化为清晰、引人入胜的视频，以简化沟通并增强团队的理解。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将现有的流程文档或脚本直接粘贴到编辑器中。该平台利用先进的从脚本到视频的技术为您的内容准备视频生成。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的专业AI化身库中选择一个来为您的视频旁白，确保所有内部沟通的一致性和吸引力。
3
Step 3
添加语音和视觉效果
通过生成多种语言的高质量语音增强清晰度，并从库存视频库中加入相关媒体或上传您自己的视觉效果。
4
Step 4
导出您的视频
一旦您的视频完善后，轻松导出您所需的纵横比调整和导出，准备好在您的内部平台和团队中安全分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂工作流程解释

将复杂的操作流程和操作指南转化为清晰、易于理解的视频文档，供所有员工使用。

background image

常见问题

HeyGen如何简化内部流程视频的创建？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了高质量内部流程视频和工作流程视频的制作。它使用户能够快速将文本转化为视频，创建详细的操作指南和视频文档，而无需广泛的编辑技能。

HeyGen能否高效地创建培训和入职视频？

当然可以。HeyGen是一个出色的解释视频制作工具，用于制作引人入胜的培训视频和入职视频。您可以利用AI化身和AI语音清晰地传达内部沟通，确保在组织内有效的知识保留。

没有编辑经验的情况下，我可以用HeyGen生成哪些类型的视频？

HeyGen允许您轻松生成各种视频，包括详细的视频文档和教育解释视频，所有这些都不需要任何编辑技能。只需利用其直观的模板和AI驱动的工具即可从文本创建出色的视频内容。

HeyGen如何帮助企业节省视频制作时间？

HeyGen通过自动化视频制作的许多方面显著帮助企业节省时间。通过其生成式AI平台，您可以快速创建用于内部沟通和培训计划的精美视频，有效加速内容创建和文档化工作。