内部政策视频生成器简化培训
轻松创建引人入胜的政策解释视频，用于员工培训和合规，利用从脚本到视频的技术。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的合规培训视频，详细说明更新后的数据隐私公司政策，面向所有员工，使用从脚本到视频的技术确保准确性，并采用正式的视觉风格，配以引人入胜的信息图表和权威的声音。
制作一个45秒的内部沟通视频，面向团队负责人和经理，宣布推出新的项目管理工具，利用各种模板和场景，创造出动态现代的视觉风格，并配以欢快的背景音乐。
为人力资源部门创建一个30秒的政策解释视频，概述最近对休假政策的修订，确保所有关键点都通过清晰的字幕/说明进行快速参考，以直接、专业的视觉风格和简洁的旁白，保持安全的内部视频制作标准。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何利用AI简化内部政策视频的创建？
HeyGen通过允许用户从“脚本到视频”生成“政策解释视频”来简化流程。我们先进的“AI视频生成器”使用逼真的“AI虚拟形象”和“旁白生成”快速高效地将您的内容生动呈现，使复杂的“公司政策”易于理解。
我可以自定义HeyGen创建的政策视频的外观和风格吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的“品牌控制”，使您可以使用“品牌模板”并整合您的“品牌套件”与自定义标志、颜色和字体。这确保了您的所有“内部沟通”，包括“政策解释视频”，都与公司的形象完美契合。
HeyGen是否支持政策内容的多语言选项和无障碍功能？
是的，HeyGen通过“自动字幕”和强大的“多语言翻译”功能增强了您的“内部沟通”的可访问性。这确保了您的“政策解释视频”能够被多元化的员工队伍理解，促进全面的“员工培训”和合规。
是什么让HeyGen适合创建安全的内部政策和培训视频？
HeyGen专为“安全的内部视频制作”而设计，提供了一个强大的“AI视频平台”，非常适合“入职材料”和“合规培训”。它作为一个高效的“内部政策视频生成器”运作，确保敏感的公司信息在组织内部得到清晰和安全的传达。