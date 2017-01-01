内部政策视频生成器简化培训

轻松创建引人入胜的政策解释视频，用于员工培训和合规，利用从脚本到视频的技术。

开发一个1分钟的视频，向所有新员工解释我们公司的新远程工作政策，利用专业的AI虚拟形象清晰且友好地呈现信息，并配以亲切、令人安心的旁白。

示例提示词1
制作一个90秒的合规培训视频，详细说明更新后的数据隐私公司政策，面向所有员工，使用从脚本到视频的技术确保准确性，并采用正式的视觉风格，配以引人入胜的信息图表和权威的声音。
示例提示词2
制作一个45秒的内部沟通视频，面向团队负责人和经理，宣布推出新的项目管理工具，利用各种模板和场景，创造出动态现代的视觉风格，并配以欢快的背景音乐。
示例提示词3
为人力资源部门创建一个30秒的政策解释视频，概述最近对休假政策的修订，确保所有关键点都通过清晰的字幕/说明进行快速参考，以直接、专业的视觉风格和简洁的旁白，保持安全的内部视频制作标准。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

内部政策视频生成器的工作原理

使用AI视频平台轻松将复杂的公司政策转化为引人入胜的视频解释，供您的团队使用。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的政策文本或脚本直接粘贴到平台中。这是您的“内部政策视频生成器”的基础，自动将您的书面内容转换为动态的视觉格式。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和风格
选择一个“AI虚拟形象”作为您的政策解释的呈现者。自定义他们的外观和声音，以确保专业和一致的品牌展示。
3
Step 3
添加旁白和字幕
通过使用“旁白生成”来创建自然的旁白，增强视频的清晰度。您还可以轻松添加字幕，以确保所有员工都能访问。
4
Step 4
导出并分享您的政策视频
一旦完成，导出您精心制作的视频到所需的格式。您的新“政策解释视频”现在已准备好在您的内部沟通渠道中安全分发，确保您的团队信息充分。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂政策解释

将复杂的公司政策分解为易于理解的视频解释，提高员工的清晰度和合规性。

常见问题

HeyGen如何利用AI简化内部政策视频的创建？

HeyGen通过允许用户从“脚本到视频”生成“政策解释视频”来简化流程。我们先进的“AI视频生成器”使用逼真的“AI虚拟形象”和“旁白生成”快速高效地将您的内容生动呈现，使复杂的“公司政策”易于理解。

我可以自定义HeyGen创建的政策视频的外观和风格吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的“品牌控制”，使您可以使用“品牌模板”并整合您的“品牌套件”与自定义标志、颜色和字体。这确保了您的所有“内部沟通”，包括“政策解释视频”，都与公司的形象完美契合。

HeyGen是否支持政策内容的多语言选项和无障碍功能？

是的，HeyGen通过“自动字幕”和强大的“多语言翻译”功能增强了您的“内部沟通”的可访问性。这确保了您的“政策解释视频”能够被多元化的员工队伍理解，促进全面的“员工培训”和合规。

是什么让HeyGen适合创建安全的内部政策和培训视频？

HeyGen专为“安全的内部视频制作”而设计，提供了一个强大的“AI视频平台”，非常适合“入职材料”和“合规培训”。它作为一个高效的“内部政策视频生成器”运作，确保敏感的公司信息在组织内部得到清晰和安全的传达。