通过内部政策解说生成器提升合规性
通过动态视频增强人力资源专业人士的政策理解和员工培训参与度，利用语音生成技术。
为内部沟通团队开发一段90秒的简洁视频，简化复杂的“随处工作”政策，面向所有员工，采用引人入胜的信息图表风格视觉效果和友好的语气，通过从脚本到视频的文本生成，确保通过自动字幕/说明提高清晰度。
制作一段面向合规官员和全体员工的2分钟综合视频，详细介绍关键的网络安全和隐私政策，使用可信的视觉效果、动态过渡和从HeyGen的媒体库/库存支持中获取的专业背景音乐，利用现成的模板快速部署于员工入职培训中。
为市场营销和人力资源团队设计一段45秒的视觉吸引力公司政策更新视频，展示费用报销政策的最新修订，保持一致的品牌指南，使用时尚现代的图形和充满活力的语音解说，确保通过HeyGen的品牌控制和纵横比调整与导出在所有平台上完美呈现。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化内部政策解说视频的制作？
HeyGen作为一个先进的“AI视频生成器”和“内部政策解说生成器”，允许用户快速将文本脚本转化为专业的“政策解说视频”，使用逼真的“AI化身”和“语音生成”技术，简化整个制作过程。
HeyGen能否帮助定制带有公司品牌的政策解说视频？
是的，HeyGen提供强大的“品牌控制”功能，使用户能够使用公司标志、颜色和字体定制“政策解说视频”。这确保所有“解说视频”保持一致的品牌形象，使“清晰简单的解释”更能引起员工的共鸣。
HeyGen提供哪些技术功能以确保政策解释的清晰和可访问性？
HeyGen提供关键的技术功能，如自动“字幕/说明”和高质量的“语音生成”，使“政策解释”普遍可访问。结合富有表现力的“AI化身”和“从脚本到视频的文本生成”能力，确保“复杂政策”易于所有员工理解。
HeyGen如何协助人力资源专业人士和内部沟通进行政策推广？
对于“人力资源专业人士”和“内部沟通”团队，HeyGen简化了“员工入职培训”和“公司政策”的沟通。作为一个高效的“解说视频制作器”，HeyGen能够快速创建引人入胜的内容，确保“政策理解”并提高整体合规性。