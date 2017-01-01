内部导向视频制作工具：简化员工入职
通过强大的文本转视频功能，简化内部沟通并为新员工创建引人入胜的入职视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的教学视频，向所有员工解释我们新的内部沟通工具。目标是采用简洁、信息丰富的视觉风格，语气友好。利用HeyGen的文本转视频功能确保准确性，并使用视频模板以确保一致的品牌外观，这是一个重要的培训视频。
制作一个60秒的视频，庆祝公司最近的成就和里程碑，旨在通过内部导向提升团队士气。视觉风格应激励人心且充满活力，配以振奋人心的背景音乐。确保字幕/说明文字清晰，并从媒体库/库存支持中加入多样化的视觉效果，以突出我们的集体成功。
设计一个简洁的30秒公告视频，针对即将到来的公司活动，面向所有现有员工。视频应具有现代、专业的视觉和音频风格，利用AI驱动的功能实现精致的输出。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在所有内部平台上最佳观看效果，这是一个关键的内部导向视频制作工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我们的员工入职视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频转换，帮助您创建引人入胜的入职和内部导向视频。这使得为新员工提供个性化的欢迎视频，确保一致的内部沟通。
AI虚拟形象在虚拟入职中扮演什么角色？
HeyGen的AI虚拟形象为您的虚拟入职视频注入活力，提供一致且专业的培训内容展示。您可以利用旁白生成功能清晰地阐述复杂主题，使新员工的体验更具吸引力。
HeyGen是企业高效的内部导向视频制作工具吗？
绝对是。HeyGen被设计为企业的直观界面，提供视频模板和文本转视频转换，快速制作高质量的培训视频。我们的AI驱动功能简化了整个内容创作过程。
我可以为使用HeyGen创建的培训视频进行品牌化吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入所有内部沟通视频中。这确保了您的员工入职视频保持专业和一致的品牌形象。